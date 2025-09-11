Petro envía mensaje de urgencia para proyecto de Ley de Inteligencia Artificial

–Un mensaje de urgencia para el proyecto de ley de Inteligencia Artificial, radicó el Gobierno Nacional en el Congreso con el objetivo de acelerar su trámite. Este recurso obliga al legislativo a tramitar la iniciativa en 30 días en cada cámara, reduciendo los tiempos de debate frente a los procesos ordinarios.

El proyecto de ley sobre Inteligencia Artificial constituye un paso histórico para el país, el cual fue elaborado por el ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, con el acompañamiento del ministerio de las TIC, ministerio de Educación, Departamento Nacional de Planeación, entre otros y recoge aportes de universidades, centros de investigación, empresas tecnológicas y organizaciones de la sociedad civil.

La propuesta, radicada el pasado 28 de julio, busca establecer un marco regulatorio moderno y robusto para el desarrollo y uso de la inteligencia artificial en Colombia, garantizando que estas tecnologías se apliquen con transparencia, responsabilidad y respeto por los derechos humanos.

Entre sus principales aportes, se destaca la clasificación de los sistemas de IA según su nivel de riesgo, desde aquellos que requieren obligaciones mínimas de información hasta los que, por su complejidad y posibles impactos, deberán estar sujetos a restricciones.

El proyecto establece que el ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación será la autoridad nacional en materia de inteligencia artificial, esto le permitirá liderar procesos de regulación, certificación y supervisión, convirtiéndose en un garante de que la innovación tecnológica en Colombia se desarrolle bajo principios éticos y con el máximo beneficio para los colombianos.

El articulado contempla responsabilidades administrativas, civiles, penales y éticas para quienes desarrollen o implementen sistemas de IA. Asimismo, establece que aquellos de alto riesgo, como los que puedan impactar la vida, la salud o la libertad de las personas, estarán sujetos a procesos rigurosos de certificación y auditoría, fortaleciendo la confianza pública en estas tecnologías.

Con esta iniciativa, Colombia se proyecta como un país pionero en la región en la construcción de una política pública integral sobre inteligencia artificial, alineada con los estándares internacionales.