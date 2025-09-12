Barristas saldaron sus comparendos reparando sillas de ruedas en el sur de Bogotá

Foto: Secretaría de Seguridad

La Escuela de la Bici fue el epicentro de una jornada inédita en la que se saldaron comparendos a través del trabajo comunitario. En una actividad liderada por la Dirección de Responsabilidad Penal Adolescente (RPA) y la Dirección de Prevención de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), 14 barristas realizaron mantenimiento a ocho sillas de ruedas de ciudadanos con discapacidad en la localidad de Bosa.

Previo a la jornada, los jóvenes integrantes de la mesa local de barristas recibieron durante un mes un curso intensivo en mantenimiento de sillas de ruedas. Fueron 48 horas de formación teórica y práctica, en las que aprendieron desde cómo despinchar una llanta y ajustar frenos hasta técnicas para eliminar rayones, con el propósito de brindar un servicio completo y de calidad. Además, conocieron a fondo el Código de Convivencia y los comportamientos que afectan la seguridad, la tranquilidad, el ambiente y la salud pública.

“Hemos venido trabajando con jóvenes vinculados a las barras del fútbol que tienen problemas por acumulación de comparendos, y construimos una manera de resolver esa problemática mediante un trabajo que les permita formarse y prestar un servicio social”, explicó Iván Arturo Torres Aranguren, director de Responsabilidad Penal Adolescente.

La jornada tuvo un componente profundamente humano. Cada uno de los hinchas conoció personalmente a la persona beneficiaria del servicio. Mientras el mantenimiento se realizaba en la Escuela de la Bici, los ciudadanos entregaron cartas de agradecimiento como gesto de reconocimiento a la labor solidaria de los barristas.

Además de la formación técnica, los jóvenes participaron en talleres de convivencia pacífica, gestión emocional y derechos humanos, dentro de un enfoque restaurativo que busca transformar conductas desde la educación y el respeto.

Al finalizar, los 14 participantes recibieron dos diplomas: uno por su participación en la jornada comunitaria y otro por haber culminado con éxito el curso de 48 horas en Mecánica Básica de Bicicletas. Esta capacitación no solo les permitió saldar sus comparendos, sino que también abre la puerta a nuevas oportunidades de ingresos en el futuro.

Este programa comunitario es una muestra de la construcción de tejido social que promueve la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), donde la convivencia entre diferentes barras futboleras, trabajando por un objetivo común, deja de ser una utopía y se convierte en una realidad replicable. La entidad proyecta llevar esta iniciativa a las 20 localidades de Bogotá, como ejemplo de reconciliación, corresponsabilidad y transformación ciudadana.