Con la desarticulación de banda ‘La Firma, Bogotá continúa su lucha contra el crimen

Foto: Secretaría Distrital de Seguridad.

En en el marco de la Bogotá Camina Segura, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) en articulación con la Policía de Bogotá continúan de frente contra el crimen en la ciudad y a través de diferentes reportajes revelan detalles inéditos de cómo se han logrado desarticular diferentes estructuras criminales, con el objetivo de mejorar la seguridad y llevar ante la justicia a los que delinquen en Bogotá. Conoce en detalle las acciones que permitieron desarticular la estructura criminal conocida como ‘La Firma’.

Esta vez se narra la historia de ‘La Firma’, una peligrosa banda dedicada al tráfico de estupefacientes en la localidad de Kennedy.

Este reportaje muestra cómo, en más de un año de investigación, las autoridades lograron identificar los roles de cada integrante de la organización, que obtenía millonarias ganancias con la venta de droga.

Así cayó ‘La Firma’

En el barrio Casa Blanca, uno de los sectores de mayor tradición en la capital, se ocultaban los integrantes de una poderosa estructura criminal que controlaba la venta de estupefacientes en gran parte de la localidad de Kennedy. Se trataba de ‘La Firma’, cuya principal zona de expendio eran las rejas de la reconocida urbanización, donde citaban a los compradores creyendo que nadie los observaba.

Durante 18 meses de investigación, las autoridades lograron establecer uno a uno los roles de esta organización, que obtenía millonarias ganancias producto del narcotráfico. Alias Jeisson era el cabecilla: no se mostraba mucho en las calles, pero coordinaba telefónicamente cada movimiento. Su “voz en tierra” era Joselito, mientras que Alejandra, su pareja sentimental, recibía las ganancias.

Según lo han determinado las investigaciones a lo largo de los años, la venta de droga es el combustible de la mayoría de organizaciones criminales, que para mantener el control del mercado se disputan las calles de Bogotá con violencia, acabando con vidas inocentes e, incluso, dejando a sus propias familias desprotegidas. Familias ajenas al delito que terminan siendo las principales víctimas. Y el caso de ‘La Firma’, no fue la excepción.

A continuación, el video de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), en la red social X con imágenes de los operativos que se llevaron a acabo en Bogotá:

El investigador del caso conoció de primera mano las escabrosas acciones que ‘La Firma’ ejecutaba para dejar claro en las calles que ellos tenían el poder. “Uno de los ejemplos más claros era el del habitante de calle consumidor. Muchas veces se endeudaba o no tenía cómo pagar y la orden era atentar contra él. Así, el resto iba sabiendo que no podían deberles dinero”, relató el agente en este reportaje audiovisual.

La violencia desmedida alcanzaba incluso a los mismos integrantes de la banda. El investigador recordó lo sucedido con un menor de edad a quien la vida le cambió para siempre por una deuda. “Era un muchacho de apenas 17 años. Lo habían vinculado como vendedor en un punto. Al final del día debía entregar el producido, pero se colgó en el pago. ‘Tulas’, por orden de ‘Jeisson’, le quitó la vida. Esa era una marca de ellos: agredir para reforzar el mensaje de control”.

En ‘De Frente Contra el Crimen’ se revela además cómo la Policía tenía en su poder varias interceptaciones de llamadas entre “Jeisson” y “Tulas”, en las que el cabecilla ordenaba atacar a dos mujeres que vendían droga en un sector cercano al que dominaban.

No solo es la venta de estupefaciente

La expansión de bandas como esta representa un peligro latente en las calles. No basta con capturar a los eslabones más débiles, como los cuatro expendedores que tenían; la clave es desarticular por completo la estructura para evitar su resurgimiento y hacer que respondan ante la justicia por los vejámenes cometidos.

“Cuando se compra una sustancia psicoactiva en un parque de la ciudad, esa sustancia ya ha pasado por varias manos: ha significado un asesinato en el Cauca, un pago de corrupción en una vía de Colombia, el reclutamiento de un menor para actividades delictivas y, finalmente, otro homicidio. Es una cadena del delito”, explicó César Restrepo, secretario Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.

Hoy, todos los integrantes de esta peligrosa banda están tras las rejas, con material probatorio suficiente en manos de las autoridades competentes para que dicten las condenas correspondientes. Es una muestra más del compromiso institucional por garantizar la seguridad en Bogotá.