Cortes de luz este sábado 13 de septiembre de 2025 en Bogotá

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, habrá cortes del servicio de energía este sábado 13 de septiembre de agosto de 2025 en sectores de la capital de la República.

Localidad de Chapinero

Barrio Espartillal. De la calle 81 a calle 83 entre carrera 10 a carrera 12 – Desde las 9:00 p. m. hasta las 11:59 p. m.

Localidad de Suba

Barrio Escuela de Carabineros. De la carrera 71 a carrera 73 entre calle 141 a calle 143 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Usaquén

Barrio Torca I. De la calle 244 a calle 246 entre carrera 6 a carrera 8 – Desde las 12:00 a. m. hasta las 11:59 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.