Inaugurada Zona Segura Púrpura en barrio Simón Bolívar para prevenir violencia contra las mujeres

Foto: Secretaría Distrital de la Mujer de Bogotá.

Bogotá continúa fortaleciendo las estrategias de prevención y atención de violencias basadas en género, esta vez con la inauguración de una nueva Zona Segura Púrpura en el barrio Simón Bolívar de la localidad de Barrios Unidos, una iniciativa que busca proteger la vida y la integridad de las mujeres en esta zona de la ciudad. ¡Aquí sí pasa!

Esta Zona Segura es una de las 108 conformadas en la localidad de Barrios Unidos y es conformada por 19 mujeres, quienes de manera organizada y solidaria decidieron unirse para cuidarse entre sí. El proceso de conformación estuvo orientado por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) .

La mayoría de las mujeres que integran esta Zona Segura ha vivido situaciones de violencia de género y ha sido víctima de agresiones por parte de sus exparejas sentimentales, lo que convirtió esta experiencia en un acto de resiliencia y protección colectiva.

Las mujeres cuentan con un grupo de WhatsApp a través del cual alertan de forma inmediata cualquier situación de riesgo. Además, los postes de la cuadra están identificados con el número de contacto de la Línea Púrpura Distrital y pintados de color violeta y blanco, un símbolo claro de que en este sector no se tolera la violencia contra las mujeres y que la comunidad está unida para prevenirla.

En específico, esta Zona Segura Púrpura, la cuarta a nivel Bogotá, dispone de una cámara de seguridad y una alarma comunitaria que permite activar de manera oportuna el protocolo de atención cuando una mujer está siendo víctima de violencia, facilitando la intervención inmediata de la Patrulla Púrpura de la Policía de Bogotá y las demás autoridades competentes.

Estos elementos tecnológicos fueron adquiridos por la comunidad, sin embargo, la cámara de seguridad está en un proceso para vincularse de manera directa al Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo de Bogotá (C4), con el objetivo de permitir una respuesta inmediata y oportuna ante cualquier hecho que se presente.

Desde la creación de la Zona Segura Púrpura en el barrio Simón Bolívar, el equipo territorial del Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) ha acompañado activamente a este grupo de mujeres en su proceso de organización y respuesta ante situaciones de violencia basada en género.

Foto: Secretaría Distrital de la Mujer.

A través de un plan de acción conjunto, se han realizado intervenciones frente a casos de acoso callejero, riñas en el sector y episodios de violencia contra mujeres, en articulación con la Secretaría de la Mujer, la Policía Nacional y la Alcaldía Local. Además del acompañamiento en territorio, se ha promovido el conocimiento de las rutas institucionales de atención y denuncia, brindando orientación directa a las mujeres afectadas.

En lo corrido de este año, la Patrulla Púrpura de la Policía de Bogotá ha atendido 533 casos de violencia contra la mujer y ha logrado la captura de 17 feminicidas, cifras que reflejan la importancia de fortalecer estos mecanismos de prevención, denuncia y respuesta institucional.

Desde la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) y la Policía de Bogotá se reafirma el compromiso de seguir ampliando y consolidando las Zonas Seguras Púrpura en la ciudad, avanzando hacia una Bogotá más segura, solidaria y disfrutable para las mujeres.

Además, se reitera a la ciudadanía y a las mujeres, que en caso de ser víctimas de cualquier tipo de violencia el Distrito tiene habilitados los siguientes canales de atención para ofrecer la ayuda necesaria: llamando al 018000112137 o contactándose a través del WhatsApp 300 755 1846.

Es de mencionar que anteriormente la estrategia se denominaba ‘Frentes de Seguridad’ y ahora, funciona bajo el nombre de ‘Zonas Seguras’. No obstante, esta estrategia cumple con el mismo objetivo: prevenir hechos delictivos y articular ciudadanía, Distrito y Policía.

Conoce qué debes hacer para tener una Zona Segura en tu barrio: