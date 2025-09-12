Lancha bombardeada por EE.UU en el Caribe sí transportaba droga, afirma testigo

–Un testigo que señaló conocer al menos una de las 11 personas que murieron en el ataque de Estados Unidos en la lancha rápida en el Caribe frente a Venezuela, aseguró que la embarcación sí transportaba droga, contradiciendo lo dicho por el régimen de Nicolás Maduro. Concretamente indicó que las víctimas eran parte de una red de transporte de cargamentos ilícitos.

En entrevista con Univisión, el testigo —que pidió mantener el anonimato— afirmó que conocía a uno de los ocupantes de la embarcación, identificándolo como «el Ché», cuya familia confirmó su muerte.

El testigo relató al informativo estadounidense que el hombre se dedicaba a hacer entregas a carteles internacionales.

“Él no era el único, más bien era uno de los pequeños. El que llevaba la mercancía, entregaba allá y venía, el que hacía los mandados”, precisó.

Añadió que en cada lancha viajan tantas personas como sacos de droga cargan.

“Cien sacos son cien personas que van a trabajar, cada uno lleva un saco. Lo embarcan y sale de una vez esa lancha”, detalló.

Dos embarcaciones habrían cruzado por la misma ruta antes del ataque aéreo, lo que refuerza las sospechas de que la población de San Juan de Unare se encuentra bajo control del narcotráfico, de acuerdo con fuentes de El Pitazo.

Sin embargo, el chavista dos del régimen, Diosdado Cabello, aunque reconoció el bombardeo ocurrido en el Caribe, en el que murieron 11 personas, rechazó categóricamente que se tratara de narcotraficantes.

“Hemos hecho nuestras investigaciones en nuestro país, y allí están las familias de personas desaparecidas que reclaman a sus parientes. Ninguno era del Tren de Aragua, ni narcotraficantes, ni llevaban drogas. Se ha cometido un asesinato contra un grupo de ciudadanos utilizando una fuerza letal”, afirmó durante una plenaria extraordinaria del Congreso del PSUV, del cual es secretario.

Además, Cabello cuestionó la versión de Estados Unidos y cuestionó la forma como fueron identificados los ocupantes de la lancha.

“¿Cómo los identificaron? ¿Tendrían un chip, un código QR y lo leyeron desde arriba, en la oscuridad? Confesaron abiertamente que asesinaron a 11 personas”, señaló.

El operativo forma parte del despliegue militar estadounidense en el Caribe, que según Washington busca frenar el tráfico de drogas desde Venezuela y combatir al Cartel de los Soles, organización que el gobierno de Nicolás Maduro niega que exista. (Con información de Univisión).