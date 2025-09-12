Petro notifica que la Nueva EPS no será devuelta a sus dueños: «Con un pasivo de $13 billones no se puede, quebrarían también»

–Tácitamente, el presidente Gustavo Petro estableció que la Nueva EPS, la más grande del país, no será devuelta a sus dueños originales y seguirá en poder del Gobierno. » Hermano, aterrice, usted cree que una entidad controlada privadamente, siendo mixta, con un pasivo de 13 billones de pesos, que son las reservas técnicas que no se configuraron cuando tenían que hacerlo, circunstancia que lleva contablemente a la quiebra en el 2023, pueda ser devuelta a sus dueños?, señaló el jefe del Estado al replicar al periodista Jorge Espinosa de Caracol Radio, quien afirmó que con una resolución expedida por la Superintendencia de Salud se abría la puerta para que la citada operadora de salud quede bajo el control absoluto del Gobierno, «lo que siempre quiso el presidente Gustavo Petro».

Y añadió: «Nosotros estamos salvando la EPS, ¿puede ser entregada a privados o a sus actuales dueños privados?, que quebrarían también, porque son cajas de compensación, llevándose el dinero de los trabajadores».

Sin embargo, el presidente reiteró que no pagará la deuda contable de los 13 billones de pesos, que generaron grupos de políticos poderosos del país, porque quebraría al Estado.

Luego hizo las siguientes precisiones:

«Oiga, la decisión de no poner las reservas técnicas en bancos cuando tocaba, no fue de Alejandro Gaviria, el minsalud entonces, el las pidió y entregó billones de pesos. La decisión de no poner el monto de dinero de las reservas técnicas, que son las que aseguran el tratamiento de los pacientes, fue tomada por grupos de corrupción en las directivas de las EPS. Se pasaron por la faja a Alejandro Gaviria.

«Pero los dineros que había que poner en las reservas aseguradoras si se gastaron, he ahí el problema, y se acumuló en el tiempo, hasta que intervenimos. Pero eso no significa que se acabó el problema, ya el dinero se lo gastaron y nosotros no podemos allanar la responsabilidad privada con el erario. Luego la salida es que las EPS dejen de estar sometidas al régimen del aseguramiento financiero.

«Es decir dejen de ser aseguradoras y pasen a cumplir otra función en el sistema de salud.

«El problema inmenso que deja un sistema quebrado de intermediarios, ha hecho que el estado asuma la salud. Lo hacemos en el sistema preventivo que crece, lo hacemos con la fuerte inversión pública que estamos haciendo en la red pública hospitalaria y lo hacemos garantizando derechos de atención a los pacientes en las EPS intervenidas y quebradas por sus dueños».

El jefe del Estado subrayó que los resultados han sido muy buenos. «Se miden en descensos fuertes en tasas de mortalidad y morbilidad de la población».

Añadió que «son dos mundos. Uno empresarial quebrado que usa solo recursos públicos y otro social: el estado de salud de los colombianos colombianos, ha mejorado sustancialmente, con nuestra acción pública en el sistema preventivo, en la red hospitalaria y en la acción del gobierno dentro de las EPS quebradas. Hacía 10 años el estado de salud de la gente no mejoraba. Ahora sí».

Advirtió igualmente que «el Congreso tiene la solución de las EPS desde hace dos años y no actúa respecto al estado contable de las EPS» y reafirmó que «los congresistas de la comisión séptima que ya hundieron torpemente la reforma a la salud son responsables».

Adicionalmente destacó que «si las EPS siguen siendo aseguradoras, sus estados contables, al exigir las reservas técnicas que ordena la ley, es decir el seguro del aseguramiento, las coloca de manera inmediata en situación de liquidación y el pueblo no pagará la deuda de los privados corruptos».

«Luego aprueben la reforma a la salud señores e investiguen de verdad, no de mentira, a los ladrones», complementó.

Finalmente, precisó: «Mi responsabilidad es la salud del pueblo, y la he mejorado sustancialmente, la responsabilidad del Congreso es salvar contablemente las EPS, o dejar que las liquidemos. Que decidan el Congreso y las EPS. Pero en esa decisión ya no se implica ni los derechos de la gente, los protegimos, ni el erario».

El presidente Gustavo Petro también respondió al exministro de Salud Fernando Ruiz, quien le indicó que «la Nueva EPS ya estaba quebrada en su gobierno y usted no se dio cuenta» y además inquirió al mandatario «si le va a pagar al país, el volumen de reservas técnicas que no consignaron en los bancos las EPS en su administración como ministro de salud? ¿Sabe cuánto es? ¿Por qué no las instó a pagar o porque no las intervino a tiempo?

«Usted señor Fernando Ruiz puede decirnos si le va a pagar al país, el volumen de reservas técnicas que no consignaron en los bancos las EPS en su administración como ministro de salud? ¿Sabe cuánto es? ¿Por qué no las instó a pagar o porque no las intervino a tiempo?, indicó el jefe del Estado.

Y concluyó: «La Nueva EPS ya estaba quebrada en su gobierno y usted no se dió cuenta».

Igualmente, el jefe del Estado respondió al precandidato presidencial David Luna:

«Con pruebas que tengo acusamos. Proceso judicial sobre los hechos de la quiebra de la Nueva EPS existe. Claro que el grupo que dirige su partido es, en mi opinión, el máximo responsable político y administrativo del mayor desfalco de la salud de la historia de Colombia».

Esto fue lo que dijo Luna:

«No, no, no. Ningunos “sus amigos” ni “cercanos a su partido”. Si usted va a acusar, que sea con pruebas y ante la justicia. Conmigo no va su estrategia infame de distraer la verdad con mentiras absurdas. A mí no me importa si el corrupto es de derecha, centro o izquierda: los corruptos deben ir a la cárcel y punto.

Lo que sí importa es que Petro no responde a lo esencial: la Contraloría destapó el desastre de la Nueva EPS bajo su administración. Petro nombró interventores cuestionados: uno removido por manipular reportes financieros, otro con orden de arresto por no atender a una paciente con un tumor y otra que ni siquiera pasó el examen para el cargo. Y el presidente que orquestó la intervención hoy es vicepresidente del FOMAG, donde los maestros siguen sin atención digna.

Además, guardaron bajo llave los estados financieros de la Nueva EPS de 2022, 2023 y 2024. Ya casi termina 2025 y seguimos sin saber qué pasa adentro, mientras afuera más de 11 millones de colombianos sufren filas interminables, citas canceladas y medicamentos que no llegan.

La “piñata” no fue de otros, la rompieron él y su ministro Jaramillo. Porque mientras repiten su cuento de que “la salud va bien”, la realidad es que son ustedes, los pacientes y las familias, los que viven la pesadilla de repartir un medicamento entre tres hijos o endeudarse para pagar lo que el sistema no cubre.

Por eso insisto: esto no es un debate ideológico de EPS sí o EPS no. Es un debate de resultados. Cada peso público debe traducirse en citas, tratamientos y medicamentos. Yo creo en algo distinto: transparencia, tecnología y eficiencia al servicio de los pacientes.

Y por eso exijo con firmeza la renuncia del Ministro Jaramillo. La vida de los colombianos no puede seguir siendo el precio a pagar de tanta improvisación, ego y terquedad.

Entienda el enorme mal que le hizo al país», concluyó Luna.