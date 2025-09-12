Trump confirma captura de sospechoso del asesinato de Charlie Kirk; es un joven de 22 años que lo entregó su propio padre

–(Foto red social). El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó «con un alto grado de certeza» este viernes que el sospechoso de asesinar al activista Charlie Kirk el miércoles, durante un evento en la Universidad del Valle de Utah, está bajo custodia. El mandatario se abstuvo de revelar su nombre, pero el New York Post aseguró que se trata de Tyler Robinson, quien fue arrestado en la ciudad de St. George, a unos 400 kilómetros de la Universidad del Valle de Utah donde se registró el crimen.

Dos fuentes de CNN informaron que el hombre detenido confesó a su padre que él era el autor de los disparos. Posteriormente, su padre se lo comunicó a las autoridades. Dijo, además, que había retenido a su hijo hasta que pudiera ser detenido formalmente.

They Got Him photo drop of Tyler Robinson. pic.twitter.com/ZGNi0HGV96 — Bobby (@bobbythebishop) September 12, 2025

El presidente Donald Trump, en una entrevista a Fox News, indicó: «Puedo decir que, solo para protegernos a todos y para que ni Fox ni ninguno de nosotros sea demandado, con un alto grado de certeza, lo tenemos. Está bajo custodia».

Trump afirmó, además, que gracias al papá del chico se produjo su arresto. «El padre convenció al hijo» para que se entregara, señaló.

El mandatario detalló que su Administración colaboró tanto con la Policía local de Utah como con el gobernador para lograr la detención. «Todos hicieron un gran trabajo. Ya sabes, atrapar a alguien cuando empiezas sin nada, solo teníamos un video en el que parecía una hormiga, era casi inútil, solo vimos que había alguien arriba. Y se ha trabajado mucho los últimos dos días y medio. Es increíble», añadió.

«Espero que lo encuentren culpable y espero que lo condenen a muerte por lo que le hizo a Charlie Kirk, que era una persona excelente, no se lo merecía. Trabajaba muy duro y muy bien, todo el mundo lo quería», aseveró.

En este sentido, aclaró que aún no puede proporcionar detalles sobre la captura, ya que se enteró poco antes de iniciar la entrevista. «Siempre estoy sujeto a correcciones, pero solo te estoy dando mi opinión basada en lo que he oído, [las autoridades] les darán una información mucho más precisa. Me enteré cinco minutos antes de entrar, y mientras entraba me dijeron que pintaba muy bien, que tenían a la persona que querían», sostuvo. (Información RT).