Trabajo sí hay: 100 vacantes de asistente de ventas y auxiliar de bodega este viernes 12 de septiembre en Kennedy

Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

¡Trabajo sí hay en ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’! Accede a 100 vacantes laborales con ‘Talento Capital’ para asistente de ventas, auxiliar de bodega y conductor. Asiste este viernes 12 de septiembre de 2025, a la Feria de Empleo de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá en la sede de la Alcaldía Local de Kennedy en el suroccidente de Bogotá. Lleva tu hoja de vida actualiza. ¡Conoce los detalles aquí, asiste y postúlate!

La estrategia ‘Talento Capital’ liderada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), continúa conectando a las personas que buscan trabajo con oportunidades laborales formales.

Feria de Empleo de ‘Talento Capital’ en la localidad de Kennedy, al suroccidente de Bogotá

¡Si eres joven y estás buscando empleo, esta Feria de Empleo es para ti! La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá alianza con Tiendas D ofrecen 100 puestos de trabajo disponibles para asistente de ventas, auxiliar de bodega y conductor. Además, podrás postularte a otras ofertas disponibles con la estrategia ‘Talento Capital’.

Fecha: Viernes 12 de septiembre de 2025.

Horario: 8:00 a. m. a 12:00 m.

Dirección: Sede de la Alcaldía Local de Kennedy, ubicada en la transversal 78 con calle 41A sur.

Detalles de la convocatoria y empleos disponibles:

Vacantes con o sin experiencia.

Nivel educativo: Desde bachiller.

Contrato: Término Indefinido.

Confirma tu asistencia, en el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), ingresando aquí.

Recuerda llevar varias hojas de vida impresas y tu número documento de identidad.

Conoce detalles de esta convocatoria de ‘Talento Capital’ para ingresar al mercado laboral, en la siguiente pieza gráfica de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE):

Para acceder a las vacantes laborales de ‘Talento Capital’ de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) y la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, no se requieren intermediarios o pago de dineros. Evita estafas.

Recuerda mantenerte al día sobre nuevas oportunidades laborales, consejos para afrontar procesos de selección, convocatorias a cursos gratuitos y certificables, y pautas para elaborar una hoja de vida efectiva, entre otros, a través del canal de WhatsApp Empleo en Bogotá. Conoce los detalles aquí: Trabajo sí hay en Bogotá: sigue el canal de WhatsApp de ofertas laborales