Vía al Llano o Vía Bogotá-Villavicencio: Permanece cierre hoy viernes 12 de septiembre

Foto: Coviandina.

Hoy viernes 12 de septiembre de 2025, permanece el cierre en la Vía al Llano o la Vía Bogotá-Villavicencio por deslizamiento en el kilómetro 18 en Chipaque, Cundinamarca. El concesionario Coviandina reporta trabajos de rehabilitación en un tramo de la antigua Vía al Llano con el fin de habilitar el paso vehicular. Hay congestión en la avenida Boyacá en la localidad de Usme en el sur de Bogotá, donde hay cierre preventivo en el kilómetro 0 en el sector del Uval o Puerta al Llano. ¡Conoce aquí más detalles!

Se recomienda a conductores tomar vías alternas, como la transversal del Sisga por los departamentos de Boyacá, Casanare y Meta.

Esta situación puede generar represamiento de vehículos que transitan hacia el sur del país y alto tráfico en la avenida Boyacá en el sur de Bogotá.

Así está la Vía al Llano o la Vía Bogotá-Villavicencio, hoy viernes 12 de septiembre de 2025

El concesionario Coviandina reporta:

Corte 7:33 a. m.

Así está la movilidad: Avanza conformación de la variante en la antigua Vía al Llano por cierre total en el kilómetro 18+300 y kilómetro 18+600.

Autoridades habilitaron puntos de control movilidad local:

Kilómetro 0+000 Vía Bogotá-Villavicencio.

Kilómetro 82+700 Vía Villavicencio-Bogotá.

Reducción de carril kilómetro 39+600, tráfico bidireccional túneles de la nueva calzada.

Recuerda seguir las indicaciones de las autoridades. En algunos tramos solo se permite el tráfico a residentes de poblaciones cercanas a la emergencia.