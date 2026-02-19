Requisitos y más datos de las jornadas de esterilización gratuitas para mascotas

Foto: Alcaldía local de Ciudad Bolívar.

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) realiza jornadas gratuitas de esterilización para perros y gatos en toda Bogotá, a través de su programa Esterilizar Salva. Estas jornadas se llevan a cabo mediante unidades móviles quirúrgicas que visitan las localidades de la ciudad y en un punto fijo de atención ubicado en la Unidad de Cuidado Animal, en el barrio El Muelle, localidad de Engativá.

Además, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) también trabaja de la mano con proteccionistas y organizaciones locales para ampliar el impacto de sus acciones con las esterilizaciones de animales vulnerables.

Las jornadas móviles se hacen según disponibilidad, por lo que es importante estar atentos a las fechas de apertura de turnos. Ingresa a Portal Bogotá a través del sitio https://bogota.gov.co/tag/esterilizacion-mascotas y www.animalesbog.gov.co para encontrar más información sobre este servicio.

¿Cómo acceder al servicio de esterilizaciones gratis en Bogotá?

Para acceder a las jornadas en Bogotá, durante este 2025, es obligatorio contar con un turno asignado previamente. Se entregan máximo dos citas por ciudadano (aplica para comunidad).

El agendamiento se puede hacer a través de los siguientes canales oficiales:

Página web: https://turnos.idpyba.com/solicitar-turnos

Sede administrativa: Carrera 10 # 26-51, piso 8, Torre Sur, Residencias Tequendama

Super CADES: Manitas, Américas y Suba

Teléfono fijo: 647 71 17

Recuerda que los cupos son gratuitos y limitados.

¿Quiénes pueden acceder a las jornadas de esterilización gratis en Bogotá?

Las esterilizaciones son gratuitas para perros y gatos (machos y hembras) que conviven en estratos 0, 1, 2 y 3, y animales de compañía en condición de calle o de cuadra. No se atienden animales de compañía que residan en otros municipios (Soacha, Chía, Cota, Funza, entre otros) Sólo se asignan turnos a mayores de edad.

¿Cuándo se abren los turnos para esterilización gratis en Bogotá?

Los turnos para las jornadas móviles se abren el día 23 de cada mes, de acuerdo con la disponibilidad del servicio.

En cuanto al Punto Fijo de la Unidad de Cuidado Animal (Carrera 106 A # 67-02, Barrio El Muelle, Localidad de Engativá), los turnos se habilitan todos los miércoles.

Toda la información sobre la apertura de turnos, los canales de agendamiento, las localidades donde se realizarán las jornadas móviles y demás detalles generales del servicio de esterilización, se publica a través de las redes sociales oficiales del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA).

Requisitos para acceder al servicio

Antes de la jornada:

Los animales deben estar en buen estado de salud. Tener entre 4 meses y 8 años de edad, y no estar en celo ni gestación (en el caso de hembras). Si lo desea, el tenedor responsable puede, de manera voluntaria, realizar exámenes prequirúrgicos (como cuadro hemático, ALT y creatinina) a los animales que serán esterilizados, con algunos días de anticipación al procedimiento. Los resultados pueden ser presentados durante la jornada para facilitar la revisión del estado de salud del animal. Es importante resaltar que estos exámenes no son costeados por la entidad ni son obligatorios para acceder a la esterilización. Llevar al animal de compañía en ayuno de ocho horas para alimento sólido, y tres horas para líquidos, antes de la operación.

Para el día de la jornada:

El ciudadano debe ser mayor de edad y presentar el turno asignado, fotocopia de un recibo público (estrato 1, 2 o 3, no mayor a tres meses), y fotocopia de la cédula de ciudadanía. Para los caninos que sean llevados al punto fijo de la Unidad de Cuidado Animal, es necesario presentar el carnet de vacunación con una vigencia máxima de un año. En el carnet de vacunas debe constar principalmente la vacuna contra moquillo (distemper canino). Sin esta vacuna, no se autorizará el ingreso del animal a la zona de esterilización. Caninos deben portar collar y traílla. Bozal si son de manejo especial o nerviosos; los felinos deben ser transportados en guacal Lleva collar isabelino para evitar que el animal se lama la herida post quirúrgica. También una cobija, pues sentirá frío después del procedimiento. Al finalizar el procedimiento, tomar nota de las recomendaciones del equipo médico.

Adicionalmente, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) recuerda a la ciudadanía que este servicio es gratuito. Ningún funcionario está autorizado para solicitar dinero ni durante el proceso de agendamiento ni el día de la jornada.

Esterilizar a perros y gatos no solo mejora su calidad de vida, sino que también previene enfermedades como infecciones uterinas, tumores mamarios y problemas hormonales en machos, además de contribuir al control de comportamientos agresivos o inadecuados.