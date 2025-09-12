Conciertos gratis de la Orquesta Filarmónica de Bogotá este 12 y 13 septiembre

Crédito: Filarmónica de Bogotá – Kike Barona.

Asiste a dos conciertos gratis de la Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB), dirigida por el sueco Ola Rudner, interpretando el “Concierto para trompeta” de Haydn, que estará a cargo de Juan Felipe Lince en la parte solista; y la “Sinfonía Alpina, Op. 64”, una de las creaciones más ambiciosas dentro del repertorio instrumental de Strauss, en doble jornada iniciando el viernes 12 de septiembre a las 3:00 p. m. en Teatro El Ensueño y el sábado 13 de septiembre a las 4:00 p. m. en el León de Greiff de la Universidad Nacional sede Bogotá. ¡Ambos conciertos serán con entrada libre hasta completar aforo!

Este ‘Concierto para trompeta’ de Haydn, que marca un interesante y colorido diálogo entre la orquesta y el instrumento solista, será interpretado por la Filarmónica de Bogotá, dirigida por el sueco Ola Rudner y con la participación del trompetista Juan Felipe Lince. Además, se escuchará la ‘Sinfonía Alpina’, de Richard Strauss (1864 – 1949), uno de los compositores más significativos del paso del romanticismo a la época moderna.

Viernes 12 de septiembre de 2025 – Concierto didáctico con obras destacadas del mundo sinfónico

La Orquesta Filarmónica de Bogotá se presenta en el Teatro El Ensueño de la localidad de Ciudad Bolívar. ¡Entrada libre hasta completar aforo!

Lugar: Teatro El Ensueño.

Hora: 3:00 p. m.

Fecha: Viernes 12 de septiembre de 2025.

Entrada libre hasta completar aforo.

Sábado 13 de septiembre de 2025 – Haydn y Strauss la revolución de la música

La Orquesta Filarmónica de Bogotá se presenta en el auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional sede Bogotá, UNAL. ¡Entrada libre hasta completar aforo!

Lugar: Auditorio León de Greiff, Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.

Hora: 4:00 p. m.

Fecha: sábado 13 de septiembre de 2025

Entrada libre hasta completar aforo

Ola Rudner, director de orquesta (Suecia)

El director de orquesta sueco comenzó su carrera como violinista de renombre (ganó el concurso Paganini y fue asistente del legendario Sandor Vègh) y concertino de diversas orquestas, como la Camerata de Salzburgo, la Volksopera de Viena y la Orquesta Sinfónica de Viena. De 2001 a 2003 fue director titular de la Orquesta Sinfónica de Tasmania en Australia. De 2003 a 2006 fue director titular de la Orquesta Haydn de Bolzano. De 2008 a 2016 fue director titular de la Filarmónica de Wurtemberg en Reutlingen.

También es un importante director de ópera, invitado regularmente a teatros de Australia, Austria, Suecia e Italia. En Salzburgo dirigió “Carmen”, seguida de “Don Pasquale” y “El barbero de Sevilla”. Su repertorio incluye “La flauta mágica” y “Fígaro” de Mozart; “Fidelio” de Beethoven; “El trovador” y “La traviata” de Verdi; así como operetas de Offenbach, Strauss, Lehar y Kalman. Es galardonado con la Orden del Mérito por sus servicios a la República de Austria. Por su destacada labor musical en Australia, recibió la Medalla del Centenario.

Juan Felipe Lince Ramírez, trompeta (Colombia)

Licenciado en Música de la Universidad de Caldas, especializado en Trompeta del Conservatorio Superior del Liceo de Barcelona y con Máster en enseñanzas artísticas de la Escuela Superior de Música Reina Sofía. Trompetista de la Banda Municipal de Manizales desde 2006 hasta 2012. Ganador del III Concurso y Festival Nacional Interuniversitario de Trompeta en la categoría Intermedia en 2010. Becario de la Fundación Carolina para realizar estudios de Perfeccionamiento y Postgrado en el Conservatorio Superior del Liceo de Barcelona entre 2012 y 2013 con el maestro Josep Antoni Casado.

Actualmente se desempeña como trompetista de la planta artística de la Orquesta Filarmónica de Bogotá y como docente de la cátedra de trompeta de la Pontificia Universidad Javeriana.