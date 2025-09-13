Ciclismo femenino bogotano brilla en la Vuelta a Boyacá con Luisa Guevara

Foto: IDRD

Una gran actuación protagonizó el ciclismo femenino de Bogotá en la segunda etapa de la Vuelta a Boyacá, con destacadas posiciones tanto a nivel individual como por equipos.

Del equipo Bogotá-IDRD-Licibog, Luisa Guevara se quedó con el segundo lugar en la jornada, seguida por Laura Sanguino, sexta, y Mariana Cárdenas, en el puesto 12. Por parte de la Fundación Ciclismo Capital, Jennifer Camila Sánchez fue tercera, Valentina Torres terminó 15 y Gabriela Bocanegra, 18.

En la clasificación general, Camila Sánchez ocupa el segundo lugar, Valentina Torres es séptima y Gabriela Bocanegra octava. Por el lado del equipo Bogotá-IDRD-Licibog, Mariana Cárdenas es décima, Luisa Guevara se ubica 12 y Laura Sanguino, 13.

Además, Camila Sánchez lidera las clasificaciones de regularidad y metas volantes, consolidándose como una de las ciclistas más completas de la competencia. En la clasificación por equipos, Fundación Ciclismo Capital se ubica en el segundo puesto, mientras que Bogotá-IDRD-Licibog es tercero, confirmando el excelente nivel del ciclismo femenino de la capital.

Este desempeño ratifica el crecimiento y la proyección del ciclismo femenino en Bogotá, respaldado por un trabajo técnico y formativo que hoy da frutos en una competencia de alto nivel. Las pedalistas capitalinas continúan demostrando su talento y compromiso, dejando en claro que Bogotá pedalea con fuerza hacia lo más alto del podio nacional.