Consulte aquí el pronóstico del clima en Bogotá para domingo 14 de septiembre

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

Aquí sí pasa, te presentamos el pronóstico del clima o del tiempo en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa para que programes tu salida y evites contratiempos. El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) dio a conocer el reporte para este domingo 14 de septiembre de 2025. ¡Entérate y programa tu día!

Según el reporte del IDIGER, en la madrugada de este domingo, el cielo estará parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco, salvo por algunas lloviznas en sectores del sur de la ciudad en las localidades de Usme y Ciudad Bolívar.

En la mañana, se prevé nubosidad variable y predomino de condiciones secas.

En horas de la tarde, condiciones de nubosidad variable con lloviznas ocasionales en sectores de Suba, Engativá, Kennedy, Puente Aranda, Bosa, San Cristóbal y Usme. Predominio de tiempo seco para el resto de Bogotá.