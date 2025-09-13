Estos son los barrios de Bogotá con cortes de luz este sábado 13 de septiembre de 2025
Foto: Enel Colombia
Este sábado 13 de septiembre de 2025, hay cortes de luz en barrios de Bogotá. Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía. ¡Conoce las zonas y barrios con esta medida aquí!
Barrios de Bogotá con cortes de luz este sábado 13 de septiembre de 2025
Localidad de Chapinero
Desde las 9:00 p. m. hasta las 11:59 p. m. De la calle 81 a calle 83 entre carrera 10 a carrera 12 – Barrio Espartillal.
Localidad de Suba
Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 71 a carrera 73 entre calle 141 a calle 143 – Barrio Escuela de Carabineros.
Localidad de Usaquén
Desde las 12:00 a. m. hasta las 11:59 p. m. De la calle 244 a calle 246 entre carrera 6 a carrera 8 – Barrio Torca I.
Recomendaciones y consejos para los usuarios durante cortes de luz programados
Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tengan presente, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía:
- Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.
- Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.
- Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.
- Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.
- En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.