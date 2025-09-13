    • Bogotá

    Estos son los barrios de Bogotá con cortes de luz este sábado 13 de septiembre de 2025

    Diana Becerra Publicado el

    Cortes de luz en barrios de Bogotá sábado 13 de septiembre de 2025 Foto: Enel Colombia

    Este sábado 13 de septiembre de 2025, hay cortes de luz en barrios de Bogotá. Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía. ¡Conoce las zonas y barrios con esta medida aquí!

    Barrios de Bogotá con cortes de luz este sábado 13 de septiembre de 2025

    Localidad de Chapinero

    Desde las 9:00 p. m. hasta las 11:59 p. m. De la calle 81 a calle 83 entre carrera 10 a carrera 12 – Barrio Espartillal.

    Localidad de Suba

    Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 71 a carrera 73 entre calle 141 a calle 143 – Barrio Escuela de Carabineros.

    Localidad de Usaquén

    Desde las 12:00 a. m. hasta las 11:59 p. m. De la calle 244 a calle 246 entre carrera 6 a carrera 8 – Barrio Torca I.

    Recomendaciones y consejos para los usuarios durante cortes de luz programados

    Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tengan presente, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía:

    • Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.
    • Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.
    • Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.
    • Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.
    • En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.

    Diana Becerra
