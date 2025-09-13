Estos son los barrios de Bogotá con cortes de luz este sábado 13 de septiembre de 2025

Foto: Enel Colombia

Este sábado 13 de septiembre de 2025, hay cortes de luz en barrios de Bogotá. Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía. ¡Conoce las zonas y barrios con esta medida aquí!

Barrios de Bogotá con cortes de luz este sábado 13 de septiembre de 2025

Localidad de Chapinero

Desde las 9:00 p. m. hasta las 11:59 p. m. De la calle 81 a calle 83 entre carrera 10 a carrera 12 – Barrio Espartillal.

Localidad de Suba

Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 71 a carrera 73 entre calle 141 a calle 143 – Barrio Escuela de Carabineros.

Localidad de Usaquén

Desde las 12:00 a. m. hasta las 11:59 p. m. De la calle 244 a calle 246 entre carrera 6 a carrera 8 – Barrio Torca I.

Recomendaciones y consejos para los usuarios durante cortes de luz programados

Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tengan presente, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía: