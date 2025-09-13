No se pierda el cartel del Festival Cordillera 2025 este fin de semana

Foto: Instagram de Festival Cordillera

Durante el fin de semana del sábado 13 y domingo 14 de septiembre, el parque Metropolitano Simón Bolívar recibirá a los artistas más representativos latinoamericanos. En esta oportunidad, el lema del Festival Cordillera será ‘El futuro es latino’. ¡Conoce el line up y boletería por días aquí!

El Festival Cordillera vuelve para recordarnos que el futuro es latino, que en este continente se están bordando los hilos de la providencia y que nuestras músicas son las que están haciendo bailar al mundo. El 13 y 14 de septiembre el continente entero celebrará el regreso del Festival Cordillera en el Parque Simón Bolívar para su cuarto aniversario.

Cartel por días del Festival Cordillera??

Sábado 13

Estará encabezada por Carlos Vives, Miguel Bosé, Rubén Blades (acompañado de Roberto Delgado Big Band) y el argentino Paulo Londra. Ese mismo día se presentarán UB40 junto a Ali Campbell, Orishas, Silvana Estrada, Gipsy Kings por André Reyes, Crudo Means Raw, Catupecu Machu y La Mosca, entre otros. En total, más de 20 agrupaciones y solistas harán parte del primer día, que se moverá entre sonidos caribeños, rock, pop y fusiones urbanas.

Domingo 14

El cartel incluye a Fito Páez, Zoé e Illya Kuryaki & The Valderramas como artistas principales. También se suman Los Auténticos Decadentes, Los Caligaris, Panteón Rococó, Belanova, Serú Girán (por Aznar y Lebón), Los Bunkers en formato “unplugged”, Duncan Dhu, Ximena Sariñana, Gondwana y Frente Cumbiero.

Este es el cartel oficial por días revelado por el Festival Cordillera en su cuenta de Instagram:

Boletería

Desde ya está disponible la preventa de la boletería por días para clientes del Grupo Aval. La venta al público general estará disponible a partir del 18 de junio a las 10:00 de la mañana en Ticket Master.

Individual general sábado

Etapa 1: $390.000 + $79.000 (servicio)

Etapa 2: $407.000 + $82.000 (servicio)

Individual general domingo

Etapa 1: $390.000 + 79.000 (servicio)

Etapa 2: $407.000 + $82.000 (servicio)

Para obtener información adicional sobre el Festival Cordillera 2025, los interesados pueden visitar el sitio web oficial del evento donde encontrarán detalles sobre la programación, los artistas confirmados y las distintas etapas de venta de boletas.

*Este evento no hace parte de la Agenda Distrital de actividades culturales.