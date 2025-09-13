Resuelva dudas con el curso de conducción para motociclistas este 13 de septiembre

Foto: Portal Bogotá

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) y la Policía de Tránsito de Bogotá, invitan a las y los motociclistas de la ciudad a participar gratis en el curso teórico práctico de conducción, que se llevará a cabo este sábado 13 de septiembre en la localidad de Ciudad Bolívar.

Formación

Es importante recordar que este curso hace parte de una Estrategia Distrital de Seguridad Vial, que busca fortalecer una conducción más segura, por lo que los participantes deberán llevar su motocicleta y licencia de conducción.

¿Cómo aplicar?

Hora: 7:30 a. m. a 12:00 m.

Lugar: Casa de la Cultura de Ciudad Bolívar en la avenida Villavicencio con carrera 38.

Las personas interesadas en participar en la jornada podrán hacer la inscripción llenando el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), que encuentras ingresando o haciendo clic aquí. Los cupos son limitados.

El propósito es reforzar técnicas de conducción, adoptar conductas seguras en la vía, evitar siniestros viales y aprender sobre normatividad para cuidar la vida en las vías.

Las y los participantes recibirán certificado de asistencia al correo electrónico registrado, tras un mes de haber realizado el curso.