Resuelva dudas con el curso de conducción para motociclistas este 13 de septiembre
Foto: Portal Bogotá
La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) y la Policía de Tránsito de Bogotá, invitan a las y los motociclistas de la ciudad a participar gratis en el curso teórico práctico de conducción, que se llevará a cabo este sábado 13 de septiembre en la localidad de Ciudad Bolívar.
Tipo de estímulo:
Formación
Beneficios:
Temática del curso gratis teórico práctico de conducción en Bogotá
- Módulo 1: contexto sobre la siniestralidad vial en Bogotá, principales hipótesis y consecuencias de éstos.
- Módulo 2: normatividad Nacional y Distrital, sanciones, causales de inmovilización, revisión técnico mecánica y señales de tránsito.
- Módulo 3: elementos de protección personal, tips al momento de comprarlos, uso correcto del casco, tipos de certificación y las condiciones que deben cumplir; y principales lesiones corporales tras un siniestro vial.
- Módulo 4: factores de riesgo en la vía, maniobras peligrosas y percepción de velocidad.
- Módulo 5: técnicas de conducción preventiva, principales sistemas activos y pasivos de las motos, principios de eco conducción y alistamiento pre operacional.
Requisitos:
Es importante recordar que este curso hace parte de una Estrategia Distrital de Seguridad Vial, que busca fortalecer una conducción más segura, por lo que los participantes deberán llevar su motocicleta y licencia de conducción.
¿Cómo aplicar?
- Hora: 7:30 a. m. a 12:00 m.
- Lugar: Casa de la Cultura de Ciudad Bolívar en la avenida Villavicencio con carrera 38.
Las personas interesadas en participar en la jornada podrán hacer la inscripción llenando el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), que encuentras ingresando o haciendo clic aquí. Los cupos son limitados.
El propósito es reforzar técnicas de conducción, adoptar conductas seguras en la vía, evitar siniestros viales y aprender sobre normatividad para cuidar la vida en las vías.
Las y los participantes recibirán certificado de asistencia al correo electrónico registrado, tras un mes de haber realizado el curso.