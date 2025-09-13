    • Bogotá

    Más de 40 perros y gatos vulnerables fueron esterilizados en distintas localidades de Bogotá

    Diana Becerra Publicado el

    Más de 40 perros y gatos vulnerables fueron esterilizados en BogotáFoto: IDPYBA.

    La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del  Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), adelantó una nueva jornada del programa CES (Captura, Esteriliza y Suelta) en varias localidades de la ciudad, con el fin de atender a perros y gatos en condición de vulnerabilidad, sin hogar y en condición de calle.

    En el sur occidente (Bosa y Puente Aranda) se retiraron y esterilizaron cuatro perritas semiferales, además de una perra, dos perros, seis gatas y cinco gatos de hogares vulnerables. También fueron trasladadas cuatro perras a hogares de paso para su recuperación.

    En Usme y Ciudad Bolívar se intervinieron dos perritas semiferales y se rescataron tres cachorros vulnerables, que fueron ingresados a la Unidad de Cuidado Animal.

    En Santa Fe, Candelaria y San Cristóbal se esterilizaron dos perras y un perro semiferales, además de nueve perras, un perro, nueve gatas y un gato de hogares vulnerables. Dos perras en abandono fueron rescatadas y trasladadas a un hogar de paso tras su procedimiento.

    Foto: IDPYBA.

    En Barrios Unidos y Engativá se capturaron y esterilizaron dos gatas en la Biblioteca Virgilio Barco, se liberaron felinos ya intervenidos y se realizaron diagnósticos para futuras capturas en el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.

