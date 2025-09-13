    • Bogotá

    Rutas de TransMilenio para llegar o salir del Festival Cordillera en Bogotá este fin de semana

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Rutas TransMilenio para llegar o salir del Festival Cordillera BogotáFoto: TransMilenio

    Durante el fin de semana del sábado 13 y domingo 14 de septiembre, se adelantará en el parque Metropolitano Simón Bolívar el Festival Cordillera. ¡Conoce las rutas de TransMilenio que te sirven para salir y llegar al evento! 

    TransMilenio se une una vez más a la fiesta de los sonidos latinoamericanos en el Festival Cordillera. Este 13 y 14 de septiembre, el Sistema te ayuda a llegar y salir de la cuarta edición del Festival.

    Es así como la ciudadanía bogotana contará con tres rutas especiales de TransMiZonal para facilitar tu regreso a casa. En la siguiente pieza gráfica puedes ampliar los detalles:

    Rutas TransMilenio para llegar o salir del Festival Cordillera Bogotá

    Asimismo, se cuentan con servicios troncales y zonales para facilitar tu asistencia al  Festival Cordillera.  Conoce a continuación las rutas:

    Rutas TransMilenio para llegar o salir del Festival Cordillera Bogotá

    Rutas TransMilenio para llegar o salir del Festival Cordillera Bogotá

    Para obtener información adicional sobre el Festival Cordillera 2025, los interesados pueden visitar el sitio web oficial del evento donde encontrarán detalles sobre la programación, los artistas confirmados y las distintas etapas de venta de boletas.

