Rutas de TransMilenio para llegar o salir del Festival Cordillera en Bogotá este fin de semana

Foto: TransMilenio

Durante el fin de semana del sábado 13 y domingo 14 de septiembre, se adelantará en el parque Metropolitano Simón Bolívar el Festival Cordillera. ¡Conoce las rutas de TransMilenio que te sirven para salir y llegar al evento!

TransMilenio se une una vez más a la fiesta de los sonidos latinoamericanos en el Festival Cordillera. Este 13 y 14 de septiembre, el Sistema te ayuda a llegar y salir de la cuarta edición del Festival.

Es así como la ciudadanía bogotana contará con tres rutas especiales de TransMiZonal para facilitar tu regreso a casa. En la siguiente pieza gráfica puedes ampliar los detalles:

Asimismo, se cuentan con servicios troncales y zonales para facilitar tu asistencia al Festival Cordillera. Conoce a continuación las rutas:

Para obtener información adicional sobre el Festival Cordillera 2025, los interesados pueden visitar el sitio web oficial del evento donde encontrarán detalles sobre la programación, los artistas confirmados y las distintas etapas de venta de boletas.