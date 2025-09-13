Este sábado 13 de septiembre asista gratis a Recreolab en parque Jorge Eliécer Gaitán de Barrios Unidos

Foto: IDRD

Este sábado 13 de septiembre a las 9:00 a. m., el parque Jorge Eliecer Gaitán en la localidad de Barrios Unidos, será escenario de una nueva sesión de Recreolab, un laboratorio ciudadano que invita a los habitantes a compartir ideas, innovar y transformar su comunidad a través de la recreación, el deporte y la integración. ¡Conoce detalles y participa!

Recreolab se presenta como un espacio de encuentro en el que cada vecino puede aportar propuestas creativas para fortalecer la convivencia, impulsar el bienestar y mejorar la calidad de vida en el barrio. La iniciativa busca que todos se conviertan en protagonistas de la transformación de su territorio.

La cita es este sábado 13 de septiembre a las 9:00 a. m., en el parque Jorge Eliecer Gaitán en la localidad de Barrios Unidos, ubicado en la calle 78A con carrera 54.

La jornada acerca la institucionalidad a los ciudadanos mediante escenarios participativos. Con esta apuesta, la localidad de Barrios Unidos se convierte en un laboratorio vivo de ideas donde la colaboración y la creatividad son la clave para construir un mejor barrio.