Detenidos cuando pintaban mensajes alusivos al ‘Clan del Golfo’ en Bogotá

Foto: Policía de Bogotá.

En las últimas horas la Policía de Bogotá, bajo la estrategia integral de seguridad ‘Bogotá Camina Segura’, logró capturar a tres hombres y aprender a tres menores de quedad, que pintaban con grafiti mensajes alusivos al grupo armado ‘Clan del Golfo’ o también denominado el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC). Los hechos se registraron la localidad de Rafael Uribe Uribe, cuando fueron sorprendido en flagrancia vandalizando fachadas de viviendas y de establecimientos comerciales con estos mensajes.

Estos hechos se presentaron en el barrio La Flora, mientras los uniformados de la Policía de Bogotá adelantaban labores de patrullaje. Fueron alertados por la comunidad sobre varias personas que se encontraban realizando grafitis alusivos a grupos subversivos en fachadas de inmuebles y establecimientos de comercio del sector.

«Se logró la captura y aprehensión en flagrancia de estas personas. De acuerdo a las labores investigativas, hemos evidenciado que se trataría de una suplantación por parte de delincuencia común, que busca atemorizar a la población», aseguró el teniente coronel Óscar Flórez, comandante Estación de San Cristóbal de la Policía de Bogotá.

Los capturados y menores aprehendidos fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de vandalismo y daño en bien ajeno.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.