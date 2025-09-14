Asista a la obra de teatro gratis ‘Ila, la niña tejedora’ en Ciudad Bolívar este domingo 14 de septiembre

Foto: Idartes.

Este domingo 14 de septiembre de 2025, a las 3:00 p. m., el Centro Cultural Compartir en la localidad de Ciudad Bolívar, abre las puertas de su escenario la experiencia y obra de teatro para toda la familia con la obra ‘Ila, la niña tejedora’, presentada por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes). La función es de entrada gratis o libre y busca acercar a niños, niñas y sus familias al legado de los saberes ancestrales a través del arte. ¡Asiste!

Esta producción es una obra de teatro musical infantil que rinde homenaje a la figura de la artesana nariñense y al tradicional tejido en guanga, propio de las comunidades indígenas del sur del país. A lo largo de la puesta en escena, el público podrá escuchar canciones y relatos que resaltan la importancia del legado cultural, la memoria y la transmisión de conocimientos de generación en generación.

Un personaje que conecta con la naturaleza

La protagonista, Ila, representa la voz de la naturaleza, el cuidado de la tierra y la preservación de la tradición. A través de su canto y narración, invita a grandes y pequeños a soñar, a crear y a valorar la riqueza de la diversidad cultural del país. Esta propuesta artística busca fortalecer el sentido de pertenencia y el respeto por el conocimiento ancestral en un formato lúdico y cercano a la infancia.

Detalles de la obra de teatro gratis en el Centro Cultural Compartir de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá

Lugar: Centro Cultural Compartir, La Pilona 10, localizado en la calle 66 Bis sur #18T-45.

Fecha y hora: Domingo 14 de septiembre, 3:00 p. m.

Entrada: Libre o gratis con el código Pulep WNV945.

No te pierdas esta oportunidad de disfrutar en familia de una obra que combina música, teatro y tradición, y que invita a reflexionar sobre la conexión con la naturaleza y la importancia de mantener vivas las raíces culturales.