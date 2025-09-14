    • Bogotá

    Asista a la obra de teatro gratis ‘Ila, la niña tejedora’ en Ciudad Bolívar este domingo 14 de septiembre

    Diana Becerra Publicado el

    Planes en Bogotá 14 de septiembre obra de teatro en Ciudad Bolívar Foto: Idartes.

    Este domingo 14 de septiembre de 2025, a las 3:00 p. m., el Centro Cultural Compartir en la localidad de Ciudad Bolívar, abre las puertas de su escenario la experiencia y obra de teatro para toda la familia con la obra ‘Ila, la niña tejedora’, presentada por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes). La función es de entrada gratis o libre y busca acercar a niños, niñas y sus familias al legado de los saberes ancestrales a través del arte. ¡Asiste!

    Esta producción es una obra de teatro musical infantil que rinde homenaje a la figura de la artesana nariñense y al tradicional tejido en guanga, propio de las comunidades indígenas del sur del país. A lo largo de la puesta en escena, el público podrá escuchar canciones y relatos que resaltan la importancia del legado cultural, la memoria y la transmisión de conocimientos de generación en generación.

    Un personaje que conecta con la naturaleza

    La protagonista, Ila, representa la voz de la naturaleza, el cuidado de la tierra y la preservación de la tradición. A través de su canto y narración, invita a grandes y pequeños a soñar, a crear y a valorar la riqueza de la diversidad cultural del país. Esta propuesta artística busca fortalecer el sentido de pertenencia y el respeto por el conocimiento ancestral en un formato lúdico y cercano a la infancia.

    Detalles de la obra de teatro gratis en el Centro Cultural Compartir de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá

    Lugar: Centro Cultural Compartir, La Pilona 10, localizado en la calle 66 Bis sur #18T-45.

    Fecha y hora: Domingo 14 de septiembre, 3:00 p. m.

    Entrada: Libre o gratis con el código Pulep WNV945.

    No te pierdas esta oportunidad de disfrutar en familia de una obra que combina música, teatro y tradición, y que invita a reflexionar sobre la conexión con la naturaleza y la importancia de mantener vivas las raíces culturales.

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Diana Becerra
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte