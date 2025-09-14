Usme vivirá el Festival de Hip Hop con 750 asistentes y talento local este 14 de septiembre

Foto: Alcaldía Local de Usme.

La alcaldesa local (e) Ana Isabel Hortua Salcedo invita a la comunidad de Usme a participar en esta nueva edición del Festival de Hip Hop, un espacio cultural que busca fomentar el arte urbano y la participación comunitaria.

El propósito del evento es ofrecer a jóvenes y habitantes de la localidad un escenario para expresarse a través de las diferentes manifestaciones del Hip Hop, reafirmando su valor como símbolo de identidad, inclusión y transformación social.

El festival reúne los cuatro pilares fundamentales de esta cultura:

MCs con lírica y freestyle en vivo,

Presentaciones de Break Dance,

Murales de graffiti con mensajes sociales y artísticos,

DJs que acompañarán las presentaciones con mezclas en vivo.

La programación incluye artistas de diferentes trayectorias nacionales, distritales y locales, garantizando tanto la presencia de talentos consolidados como de nuevos exponentes.

Este evento ha pasado de ser pequeños encuentros comunitarios juveniles a consolidarse como referente cultural en el sur de Bogotá. Hoy es fruto del trabajo articulado entre el Comité de Hip Hop de Usme y la administración local, quienes construyen de manera conjunta la programación, la logística y la selección de artistas, fortaleciendo así la participación y el sentido de apropiación de la comunidad hip hopera.

La invitación está abierta a toda la ciudadanía a participar activamente, disfrutar de las presentaciones, sumarse a las actividades abiertas como el graffiti y el break dance, y apoyar este proceso cultural que nace desde la comunidad para la comunidad.