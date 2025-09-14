El primer tren del Metro de Bogotá ya fue ensamblado en el Patio Taller de Bosa ¡Así luce!

Foto: Empresa Metro de Bogotá-

La Línea 1 del Metro de Bogotá avanza y se siguen cumpliendo hitos esenciales para la puesta en operación de este megaproyecto en el primer semestre de 2028. Luego de cruzar el océano Pacífico y el Mar Caribe desde las costas de China, además de atravesar desde Cartagena 9 departamentos y arribar a Bogotá, el primer tren de la Línea 1, ya fue ensamblado o conformado en el Patio Taller de Bosa. ¡Conoce las imágenes aquí!

El tren que arribó a Bogotá el pasado jueves 11 de septiembre, ya está completamente armado e iniciará pruebas de rodaje en las vías internas del Patio Taller de Bosa, ubicado an suroccidente de la capital.

«Gracias a todos por sus mensajes de apoyo y felicidad frente a la llegada del primer tren de nuestro Metro de Bogotá. Las obras avanzan en paralelo a las pruebas de los trenes. Serán 4 antes de que termine este año», expresó el Leonidas Narváez, gerente de la Empresa Metro de Bogotá (EMB).

Con el arribo de cada tren a Bogotá, iniciarán pruebas de rodaje en el denominado ramal técnico en el patio taller y operación con conducción manual y en modo automático con regulación por sistema de señalización y control, siempre bajo la supervisión del personal técnico.

La etapa de pruebas, será replicada en Bogotá el próximo año cuando el viaducto ya cuente con 5.760 metros construidos, con el fin de probar su desempeño en un entorno de operación controlada.

Las obras avanzan a toda marcha a lo largo del trazado de la Línea 1 del Metro de Bogotá, que ya registra un 62,16 % de ejecución con corte al 31 de agosto. En la avenida Villavicencio, en la avenida Primero de Mayo, la calle Octava Sur, la calle Primera y en la avenida Caracas se evidencia cada vez más los trabajos que dan paso al viaducto que tendrá en total casi 24 kilómetros de trazado.