Avanzan en 58.04 % las obras del puente de la calle 153 con autopista Norte en Bogotá

Foto: IDU.

Avanza en un 58.04 % las obras de construcción del puente de la calle 153 con autopista Norte en Bogotá. El director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, hizo seguimiento a la ejecución del proyecto donde la última semana culminó el vertimiento de concreto en la parte superior, lo que será la base del área de tránsito de los vehículos.

Este puente, proyecto del Acuerdo de Valorización 724 de 2018, tendrá una longitud de más de 363 metros (incluidas las rampas de acceso) y 24,45 metros de ancho, donde se distribuirán tres carriles vehiculares y uno de incorporación; además, 5 metros del ancho estarán destinados a peatones y ciclistas, para beneficiar a más de 800 mil personas, más la población flotante, en la conexión entre las localidades de Suba y Usaquén.

“Este es un proyecto de Valorización, que se contrató en el 2021 y debería estar listo en el 2023. Cuando llegamos, el año pasado, lo encontramos en el 11 % de avance de obra y hoy ya estamos llegando a cerca del 60 %. La buena noticia es que esta semana fundimos la última parte del tablero, 146 metros, un poquito más de una cuadra, que ya cubre toda la autopista Norte”, informó el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano

Las obras en el puente continuarán con la construcción de las rampas de acceso. Se proyecta que esta obra se entregue a la ciudadanía en el segundo semestre del 2026, para conectar por completo la avenida La Sirena de occidente a oriente.

“Entendemos las molestias, Bogotá está en obra y por eso les pedimos paciencia. La instrucción del señor alcalde Carlos Fernando Galán ha sido perentoria: tenemos que entregar las obras, así que seguiremos trabajando día y noche para entregarles este proyecto y todos los demás, que nos permitan tener una Bogotá más conectada, más moderna, pero sobre todo con mejor movilidad”, finalizó el director del IDU.

Con corte al 1 de septiembre del 2025, la obra del puente de la calle 153 con autopista Norte, este se encuentra en el 58.04 % de avance. Así construimos el futuro en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa.