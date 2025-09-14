Por obras del Metro, en los próximos 3 meses habrá cambios en operación de estación temporal Calle 34

Foto: Empresa Metro de Bogotá

Para continuar con la construcción del viaducto en la av. Caracas, y mitigar al máximo la afectación del servicio de TransMilenio, el concesionario Metro Línea 1 (Metro Línea 1) informó que en el punto donde está la estación temporal de TransMilenio de la calle 34 se presentarán algunos cierres que se realizarán en tres fases de operación, iniciando este viernes 12 de septiembre de 2025.

Las etapas o fases se adelantarán de la siguiente manera: Primera etapa: Cierre peatonal de la calle 31 y acceso al vagón sur. El ingreso y salida de usuarios se realizará únicamente por la calle 32.

Segunda etapa: Cierre del vagón sur y de la pasarela peatonal que conecta el vagón norte.

Tercera etapa o fase: Cierre del vagón norte y de la pasarela que conecta con el vagón sur. En esta etapa, el acceso peatonal se habilitará únicamente por la calle 31. Mapa: Empresa Metro de Bogotá.

Cada fase tendrá una duración aproximada de dos semanas, y el cierre se realizará en horarios específicos de lunes a jueves entre las 10:00 p. m. y las 4:30 a. m., y de manera continua desde el viernes a las 10:00 p. m. hasta las 4:30 a. m. del lunes.

La siguiente fase iniciará cuando vuelva a funcionar el vagón de la fase anterior. Así, el servicio seguirá operando mientras avanzan las obras del viaducto, garantizando que la estación nunca deje de funcionar por completo.

Durante este tiempo, se implementarán medidas operativas y de información para orientar a los usuarios de TransMilenio, incluyendo personal de apoyo en la zona, auxiliares de tráfico y señalización especial.

Los ciudadanos podrán consultar las modificaciones de los servicios troncales a través de la TransMiApp o en www.transmilenio.gov.co.

Finalmente, ante cualquier duda sobre el desarrollo de las obras, los ciudadanos que así lo deseen podrán visitar la oficina de atención al ciudadano ubicada en la carrera 13A No.38-90.