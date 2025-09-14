La Matiné de los Escenarios Móviles llega a el parque La Aurora I este 14 de septiembre

Foto: Idartes.

El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) y la Matiné Infantil de los Escenarios Móviles te invitan a la obra de teatro gratis ‘Érase una vez… un pato’, del reconocido Festival de Teatro Infantil ACTI, que llega al parque La Aurora, en la localidad de Usme, ubicado en la carrera 14bis con calle 70 sur- Asiste este domingo 14 de septiembre de 2025, a las 11:00 a. m. ¡Lo mejor, la entrada es gratis!

La Matiné Infantil, un mundo mágico entre música y cuentos, es una experiencia que transforma el espacio público en un lugar de juego, asombro y exploración sensorial.

La programación contará con la participación de una agrupación del programa Nidos – Arte en primera infancia, de Idartes, que invita a niñas y niños a vivir el arte desde el cuerpo, el sonido y la imaginación.

Como invitado especial llega ‘Érase una vez… un pato’, una obra interpretada por el Teatro La Proa, compañía proveniente de Cuba con una amplia trayectoria en teatro de títeres y narración escénica de teatro infantil.

Esta matiné es una celebración del arte como herramienta para crecer, compartir y soñar en comunidad, reafirmando el compromiso de los Escenarios Móviles con la infancia y el acceso cultural en todas las localidades de Bogotá.