Inicia recuperación del Parque Nacional tras la salida de comunidad Emberá

Foto: IDRD.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) dio inicio a una jornada especial de limpieza, reparación y restauración en el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera ubicado en el centro de Bogotá, tras la permanencia de la comunidad Emberá y su posterior retorno a sus El propósito de esta intervención es restituir las condiciones óptimas de este emblemático espacio público, garantizar la seguridad de los visitantes y mitigar los daños ambientales ocasionados durante la ocupación

Acciones de recuperación y rehabilitación del Parque Nacional

Limpieza profunda: recolección de residuos y saneamiento general del parque.

Mantenimiento de zonas duras: reparación de bordillos, escalones, placas y del canal de recolección de aguas lluvia.

Restauración ambiental: evaluación técnica del estado de las especies arbóreas afectadas por fogatas en las bases de los árboles, con el fin de establecer tratamientos adecuados y evitar la pérdida de biodiversidad.

«El Parque Nacional es un símbolo ambiental y cultural de Bogotá que pertenece a los bogotanos y bogotanas. Nuestro compromiso es recuperarlo y devolverlo a la ciudadanía en las mejores condiciones. Esta jornada de limpieza, reparación y restauración restituye un espacio público, pero también envía un mensaje claro: los parques son escenarios de vida, encuentro y convivencia que debemos cuidar y proteger entre todos y todas», destacó Daniel García Cañón, director del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD).

El Parque Nacional es uno de los principales pulmones verdes de la capital y un patrimonio ambiental y cultural que integra naturaleza, recreación e historia. Por ello, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) trabaja de manera prioritaria en su recuperación, para que la ciudadanía pueda volver a disfrutarlo en condiciones dignas y seguras.

Desde el Distrito se hace un llamado a los bogotanos y bogotanas a cuidar y valorar los parques como escenarios de integración, encuentro y convivencia pacífica, que contribuyen al bienestar colectivo y a la calidad de vida de la ciudad porque la vida pasa en los parques.