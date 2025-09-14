No se pierda las actividades de la Ciclovía de Bogotá este domingo 14 de septiembre

Foto: IDRD

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) te invita a disfrutar de las actividades programadas en la Ciclovía de Bogotá este domingo 14 de septiembre de 2025. Este es un espacio recreativo, considerado el gran parque lineal de la ciudad, para que vivas una jornada llena de deporte, diversión. ¡Agéndate y haz parte de la cita más grande con la bicicleta, la movilidad sostenible y la activación deportiva!

Recuerda que el gran parque lineal funciona los domingos y festivos, entre las 7:00 a. m. y las 2:00 p. m.

La tradicional jornada de Ciclovía de Bogotá es un espacio gratuito que podrán aprovechar los habitantes de la capital y turistas para ejercitarse en algunas de las vías de la ciudad.

Recuerda que en toda la Ciclovía de Bogotá de domingos y festivos podrás encontrar

Recreación gratuita para todos los habitantes.

Actividades para mejorar la salud física y mental.

Integración social con otros ciudadanos de todas las edades y condiciones socio-económicas.

La Ciclovía de Bogotá funciona por las principales vías de la ciudad, interconectadas en un circuito de 127.69 kilómetros, para el disfrute de toda la ciudadanía.

Agéndate con estas actividades de la Ciclovía de Bogotá, este domingo 14 de septiembre

Las y los guardianes te ayudan

Recuerda que nuestros guardianes y guardianas están en la Ciclovía para colaborarte, puedes pedirles la orientación o ayuda que requieras. Te invitamos a ser cordial con ellos y con todo nuestro personal, pues hacen de la Ciclovía un mejor lugar para todos y todas.

Pista de habilidades en bicicleta

Retaremos tu habilidad en la bicicleta con una pista con algunos obstáculos.

El domingo 14 de septiembre estaremos en:

Carrera 9 con Calle 116

¡Ven y participa en la Ciclovía!

Campañas de Comportamiento vial

Recordaremos las normas de la Ciclovía para que la disfrutes de forma segura con nosotros.

El domingo14 de septiembre en:

Carrera 7 con calle 26

Carrera 7 con calle 33

¡Ven y disfruta de un espacio seguro en la Ciclovía!

Ciclovía Alternativa

Tendremos deportes alternativos como Pickeball y Futboll Freestyle para que los puedas conocer y practicar.

El domingo14 de septiembre estaremos en:

Carrera 9 con Calle 116

Parque La Valvanera (Calle 17 sur con Carrera 24 G)

¡Ven y conoce las nuevas tendencias en la Ciclovía!

Puntos de «Bogotá en Forma» en la Ciclovía

Este domingo 14 de septiembre, en el punto de Recreovía tendremos diferentes clases para todos los asistentes. ¡Te esperamos!

Estaremos ubicados en:

Carrera 7 con Calle 36 (Parque Nacional)

Calle 54 sur con Carrera 95 A

Puntos de «Bogotá en Bici» en la Ciclovía

Estaremos enseñando a los usuarios a montar bicicleta. ¡Te esperamos!

El domingo 14 de septiembre, los puntos de Escuela de la Bicicleta habilitados son:

Carrera 24 con Calle 42

Carrera 7 con Calle 39

Calle 54 sur con Carrera 95 A

Secretaria Distrital de Salud – Cuídate, Sé Feliz

Este domingo 14 de septiembre, contaremos con puntos ‘Cuídate, sé feliz’ de la Secretaría de Salud sobre la Ciclovía. Únete al más cercano:

Calle 116 con Avenida Córdoba

Carrera 7 con Calle 26

Avenida Boyacá con Calle 12

Avenida Boyacá con Carrera 24

En estos puntos podrás hacer una breve consulta sobre tu estado de salud, además de recibir orientaciones para mejorar tus hábitos de cuidado.

Secretaria Distrital de Salud – Jornadas SPAcios de Cuidado

Este domingo 14 de septiembre, en los puntos se dará un enfoque integral de derechos humanos, de género, por curso de vida y territorial, a todas las personas que transitan por el espacio público se dará una guía para la prevención y la detección temprana, identificación del riesgo en salud sexual y salud reproductiva a través de tamizajes para VIH, sífilis y hepatitis B; activación de rutas de atención en salud a servicios de mayor complejidad en:

Calle 40 H sur # 72 – 10

Carrera 7 con Calle 28

Carrera 7 con Calle 60

Avenida Boyacá con Calle 52 sur

En estos puntos podrás hacer una breve consulta sobre tu estado de salud, además de recibir orientaciones para mejorar tus hábitos de cuidado.