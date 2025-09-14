Plan para este domingo 14 de septiembre: Subir por el Sendero de Monserrate en Bogotá

Foto: IDRD

Disfruta este domingo 14 de septiembre de 2025 de un maravilloso plan al aire libre en ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, visitando el Sendero de Monserrate, ubicado en los Cerros Orientales de la capital de Colombia. Este sendero es administrado por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD). Anímate a subir y a practicar deporte y hacer actividad física más cerca de las estrellas. ¡Conoce aquí todos los detalles y asiste!

El Cerro de Monserrate es uno de los mayores símbolos de Bogotá, y su cuidado depende de todas y todos. Desde el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) se promueve el deporte, la recreación y la actividad física con responsabilidad ciudadana, para disfrutar de estos espacios naturales en armonía con el medio ambiente y la salud de cada visitante.

Monserrate es uno de los cinco sitios más visitados de la capital de Colombia por turistas y visitantes internacionales y nacionales. Conoce aquí los detalles: Estos son los sitios más visitados para turismo en Bogotá ¡Conócelos en 2025!

Recomendaciones que debes tener en cuenta para ir al Sendero de Monserrate

No consumas comida durante el ascenso. Usa ropa cómoda y calzado adecuado. Utiliza bloqueador solar. Hidrátate durante el recorrido, manteniendo la distancia. Sigue las instrucciones de las autoridades y del personal del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD). Permanece a la derecha para ascender y descender. En caso de aglomeración, conserva la calma y no salgas por caminos o senderos no autorizados. Por la alta exigencia física, se recomienda que el ascenso lo realicen personas mayores de 14 años y se abstengan de hacerlo mujeres en estado de embarazo o personas con afecciones cardíacas o respiratorias. Recuerda que en el sendero de Monserrate no hay servicios de baños públicos, ya que el sendero no cuenta con infraestructura de acueducto y alcantarillado para prestar el servicio.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) no aconseja realizar el ascenso a las siguiente personas:

Mujeres embarazadas. Personas con antecedentes de enfermedades cardíacas. Personas con diagnósticos de hipertensión, hipotensión o glicemia. Personas con asma, enfermedades respiratorias crónicas o dependencia de oxígeno. Personas con movilidad reducida. No asistir bajo el efecto de bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas.

No te pierdas visitar el sendero en su horario habitual de 5:00 a. m. a la 1:00 p. m. Ten en cuenta el horario del sendero para que puedas disfrutar de su paisaje.