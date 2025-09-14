Estos son los puntos de vacunación en Bogotá hoy domingo 14 de septiembre 2025

Foto: Secretaría Distrital de Salud.

La Secretaría Distrital de Salud (SDS) invita a la ciudadanía en Bogotá a acercarse este domingo 14 de septiembre de 2025, con su documento de identidad, a cualquiera de los puntos de vacunación habilitados en la capital, para iniciar, continuar o completar su esquema de vacunación.

La jornada busca prevenir enfermedades como la poliomielitis, sarampión, difteria, hepatitis B, entre otras. Además, estará disponible la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), dirigida a niñas y niños entre los 9 y 17 años.

Puntos habilitados para este domingo 14 de septiembre de 2025:

Consulta la ubicación de los puntos de vacunación en este enlace: http://bit.ly/4aPMlDk

Puntos fijos para vacunación contra la fiebre amarilla en Bogotá

Actualmente, se registra un aumento de casos de fiebre amarilla en la región de las Américas. Ante esta enfermedad de alto potencial epidémico y elevada letalidad, Bogotá cuenta con puntos permanentes de vacunación donde la ciudadanía puede acceder de manera oportuna a la inmunización.

Terminal de Transporte de Bogota? sede Salitre: Calle 22C 23 # 68 – 53. Módulo Verde (Local 136). Lunes a domingo de 7:00 a. m. a 6:00 p. m.

Aeropuerto Internacional El Dorado: Muelle Internacional segundo piso, salida 5, al lado de la DIAN. Lunes a domingo de 7:00 a. m. a 6:00 p. m.

Centro de Salud Lorencita: Carrera 54 # 67Bis-20. Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m., y sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. Teléfono: 601 443 17 90 Ext 2201.

Centro de Salud Candelaria: Transversal 28 # 63A-04 Sur. Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., y sábados de 7:00 a. m. a 1:00 p. m. Teléfono: 601 730 00 00 Ext 71491. ?

Terminal de Transporte de Bogota? sede Norte: Calle 192 # 19-43. Lunes a viernes de 9:00 a. m. a 3:00 p. m., y sábados de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.

Centro de Salud Suba: Carrera 92 # 147C-30. Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 4:00 p. m., y sábados de 7:00 a. m. a 1:00 p. m. Teléfono: 601 662 11 00. Ext. 7011.

No te vayas sin conocer: Actividades de la Ciclovía de Bogotá este domingo 14 de septiembre ¡Prográmate!

Consulta a continuación los puntos de vacunacio?n del Distrito y encuentra el ma?s cercano con Mapas Bogotá, siguiendo estos pasos:

Haz clic en la barra azul para activar el buscador. Escribe en el buscador de Mapas Bogotá, la palabra vacunación. Haz clic en la opción: instituciones prestadoras de salud con servicio de vacunación. Navega en Mapas Bogotá usando tu mouse o cursor, y elige el punto más cercano. Toma nota de la dirección, horarios y demás datos. Asiste con tu documento de identidad.

¿