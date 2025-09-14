Seis quirófanos remodelados en el Hospital Santa Clara

La gerente de la Subred Centro Oriente, Eliana Ivont Hurtado Sepúlveda, resaltó que esta entrega es una muestra del compromiso de la red hospitalaria con Bogotá.

“Estas remodelaciones no solo modernizan nuestra infraestructura, también fortalecen la seguridad de los pacientes y del talento humano en salud que todos los días salva vidas en estas instalaciones”, agregó.

Las intervenciones incluyeron la instalación de pisos vinílicos antibacterianos, pintura epóxica en paredes, nueva iluminación, actualización de redes eléctricas y de gases medicinales, además de la modernización de unidades sanitarias y puntos de lavado. En la central de esterilización se sustituyeron lavamanos, inodoros y griferías, mejorando los procesos de desinfección, y la rampa fue reconstruida bajo estándares de seguridad e inclinación, facilitando el traslado de pacientes y visitantes.

El presupuesto total del proyecto fue de $300.429.705, distribuidos en $257.355.579 para salas de cirugía, $23.681.490 para la rampa y $19.392.636 para esterilización.

El subsecretario de Salud y Aseguramiento, Luis Alexander Moscoso, destacó la importancia de esta obra para la ciudad y reiteró que la Secretaría Distrital de Salud seguirá acompañando el proceso de fortalecimiento de la red hospitalaria pública.

Sepúlveda resaltó los avances e indicó que aún existen desafíos: “Hoy celebramos este logro, pero también somos conscientes de que persisten retos financieros y administrativos que debemos seguir superando. Este es apenas un paso en el camino de estabilización que nuestra Subred necesita y lo vamos a lograr trabajando unidos”.

Con esta entrega, la Subred Centro Oriente reafirma su compromiso con la salud pública, fortaleciendo la capacidad hospitalaria y ofreciendo espacios más seguros, modernos y humanos para toda la ciudadanía.