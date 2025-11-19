Bogotá conquista su séptimo título del 2025 con la Selección Femenina U15 de fútbol sala

Foto: Lifutbol Bogotá

El fútbol femenino de Bogotá continúa brillando en la temporada 2025. En esta ocasión, la Selección Femenina U15 de fútbol sala alcanzó el título del Campeonato Nacional Interligas, un logro que representa el séptimo trofeo del año para la capital. El equipo dirigido por el profesor Andrés Parra se impuso en una emocionante final disputada en Cali, donde superó 3-2 al seleccionado de Valle gracias a los goles de Laura García, Nicolle Higuera e Isabella Valeriano.

Además del triunfo colectivo, Bogotá celebró un reconocimiento individual: Tania Ruiz se convirtió en la goleadora del torneo, destacándose como una de las figuras más determinantes de la competencia. Su desempeño fue clave para consolidar la sólida campaña del equipo durante todo el certamen.

El plantel campeón estuvo conformado por Gabriela Dueñas, Isabella Valeriano, Nicolle Higuera, Mariana Zárate, Laura García, Stephanie Piñeros, Juanita Arias, Tania Ruiz, Emily Collazos, Catalina Arenas, Sara Torres e Isabella Hernández. Un grupo de talentosas jugadoras que, con entrega y disciplina, dejaron en alto el nombre de Bogotá.