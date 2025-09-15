EE.UU atacó otra lancha «narcoterroristas» en el Caribe; Trump afirma: «Los estamos cazando» (VIDEO)

–(Captura de video). Estados Unidos lanzó este lunes otro ataque contra una lancha en el Caribe y tres personas perdieron la vida, anunció el presidente Donald Trump, quien además publicó en sus redes sociales el video de la acción militar y aseguró que los fallecidos eran «narcoterroristas de Venezuela».

«Esta mañana, siguiendo mis órdenes, las Fuerzas Militares de Estados Unidos llevaron a cabo un segundo ataque (…) contra cárteles de narcotráfico y narcoterroristas extraordinariamente violentos», indicó el mandatario en su red Truth Social.

«El ataque ocurrió mientras estos narcoterroristas venezolanos, confirmados, se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales (¡Un arma mortal que envenena a estadounidenses!), con destino a EE.UU.», detalló el presidente.

Igualmente, Trump informó que tres «terroristas varones» murieron como consecuencia de la operación que calificó como un «ataque».

«Estos carteles de narcotráfico extremadamente violentos representan una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos», añadió y puntualizó: «Los estamos cazando».

En las imágenes compartidas por el mandatario se puede ver una pequeña embarcación, de las que habitualmente se usan para la pesca artesanal, y contrariamente a la primera que atacó, no avanza a velocidad sino que está detenida, esto es, parece estar a la deriva. Es marcada como blanco de un arma y a continuación, la barca es alcanzada por un proyectil de larga distancia y estalla en llamas.

Antes del mensaje de Trump, Nicolás Maduro había asegurado que su régimen estaba dispuesto a repeler cualquier ataque en su contra.

Hay «una agresión en camino, de carácter militar, y Venezuela está facultada por las leyes internacionales para hacer(le) frente», indicó ante periodistas internacionales. «Es una operación militar para amedrentar y para buscar un cambio de régimen», afirmó.

Las fuerzas navales y aéreas estadounidenses desplegadas en el Caribe ya abatieron una lancha hace casi dos semanas, con un balance de 11 «narcoterroristas» muertos, según el líder de la Casa Blanca. (Información RT).