Avanza la fase 0 de la reapertura de la Vía la Llano: movilidad este 16 de septiembre

Foto: Coviandina

Hasta el momento el Plan de Tráfico ha arrojado resultados positivos desde que se inició el paso en la mañana de ayer lunes pasado, 15 de septiembre.

No obstante, debido al alto flujo vehicular que se espera y finalizadas las pruebas técnicas y de movilidad, en la tarde – noche, se requirió de un cierre temporal de aproximadamente 30 minutos para finiquitar algunas obras para manejo del talud, encauzamiento de aguas y señalización horizontal.

Se espera que la Fase 0 -que consiste en la evacuación de los automotores represados en inmediaciones del sitio del derrumbe y lo que está detenido en los diferentes puntos de control tanto en Bogotá como en Buenavista, dure dos días aproximadamente, toda vez que en sentido Villavicencio – Bogotá la velocidad de desplazamiento es mayor por la pendiente que tiene la variante.

Una vez finalizado este proceso, iniciará la implementación de la Fase 1 que permitirá el paso al transporte público de pasajeros y el resto de la carga pesada que salga de ambas capitales. Recuerde que la autoridad de tránsito es la encargada la coordinación de los puntos de control y de permitir la movilidad para los vehículos de la región.

Coviandina le recomienda a los y las conductoras el buen comportamiento y el cumplimiento de las normas de tránsito. La seguridad vial es responsabilidad de todas y todos.

Reporte de Movilidad de la Vía al llano este martes 16 de septiembre

Corte 5:40 a. m.

Continúa la movilidad de manera gradual y paulatina en ambos sentidos con pasos alternos por la variante del k18+000 para evacuación de lo represado.

Reducción de carril k39+600. Paso a un carril k69+350. Paso bidireccional Túneles de la nueva calzada. Tiempo seco.

—

Corte 4:00 a.m.

Inician pasos alternos en el k33+080 por atención de siniestro vial que involucra varios vehículos de carga. Siga las recomendaciones del personal.