    • Bogotá

    Así está la movilidad en Bogotá y operación en TransMilenio por manifestaciones este 16 de septiembre

    Movilidad Bogotá y TransMilenio por paro hoy martes 16 de septiembre

    Hoy martes 16 de septiembre de 2025, en la ciudad gremios de taxistas, motociclistas y conductores anunciaron una jornada de manifestaciones. Hasta el momento, se presentan manifestaciones en puntos como calle 26, carrera Séptima, avenida NQS y avenida de las Américas.

    Algunas estaciones de TransMilenio pueden registrar cierres y puede aumentar el tiempo de espera de rutas TransMiZonal. 

    Así están las vías en Bogotá y las rutas de TransMilenio, hoy martes 16 de septiembre de 2025

    Corte 11:37 a. m.

    Avanzan:

    ?Calle 26 con carrera 66, Occidente-Oriente
    ?NQS con calle 26, Norte-Sur
    ?Carrera 7 con calle 53, Norte-Sur
    ?NQS con calle 19, Sur-Norte
    ?Av. Américas con carrera 50, Occidente-Oriente

    Bloqueo:
    ?Av. Boyacá con calle 79, ambos sentidos

    ??En los diferentes puntos contamos con Grupo Guía, Agentes Civiles y Tránsito. Quienes se encargan de desviar y regular el tráfico.

    Corte 11:09 a. m.

    Se habilita la movilidad en la Transversal 93 con Av. Mutis (Patio Álamos).

    Corte 10:43 a.m.

    Se presentan afectaciones viales por manifestaciones en:

    Avanzando:
    ?Av. Américas con Av. Boyacá, occidente-oriente
    ?Av. Mutis con carrera 77, occidente-oriente
    ?Av. Mutis con carrera 60, occidente – oriente

    Bloqueos:
    ?Av. Boyacá con calle 79, Sur-Norte
    ?Transversal 93 con Av. Mutis

    Corte: 10:40 a. m. 

    ? Transversal 93 con calle 63

    Persiste la manifestación en este sector los servicios alimentadores y TransMiZonal mantienen desvíos.

    ?Biblioteca Virgilio Barco

    Se mantienen desvíos para los buses de TransMiZonal

    Corte 10:33 a.m.

    Se presenta congestión vehicular por manifestación en la Av. Boyacá con calle 79, en sentido sur – norte, se sugieren rutas alternas: tomar la av. Cali o Carrera 68.

    Corte 10:05 a. m.

    Se presentan bloqueos por manifestaciones en:

    ?Carrera 80 con diagonal 2, occidente-oriente
    ?Av. Mutis con carrera 85, oriente-occidente
    ?Av. Boyacá con calle 79, sur-norte
    ?Av. Mutis con carrera 60 (Biblioteca Virgilio Barco)
    ?Transversal 93 con av. Mutis (Patio Álamos)

    ??En los diferentes puntos contamos con Grupo Guía, Agentes Civiles y Tránsito. Quienes se encargan de desviar y regular el tráfico.

    Corte: 10:00 a. m. 

    ?Autopista sur con Av. Villavicencio

    ? Se restablece el paso para los servicios de TransMiZonal.

    ? Retoman su operación las rutas:

    10-6 Perdomo
    H640 – H641 Santo Domingo

    ? Transversal 93 con calle 63

    A la hora la manifestación persiste los servicios alimentadores y TransMiZonal continúan con desvíos.

    ?Biblioteca Virgilio Barco

    Se mantiene el bloqueo en la vía, los servicios de TransMiZonal siguen desvíos.

    Corte: 9:49 a. m.

    Por afectación en estos puntos:

    ? Transversal 93 con calle 63.

    ?Autopista sur con av. Villavicencio.

    ?Biblioteca Virgilio Barco.

    Estos son los servicios de TransMiZonal que tienen desvíos:

    BD906, DA213, CH131, P24, C29, GK505, 91, GH521, C701, 599, P7, GH530, 579, DH209, LG816, HC612, P44, HF615, HG712, HA601, HK629, KH327, KH318, 442, BD906, 402, 740, 142, 466, DH209, 577, DK211, KC323, KC321, KC315, 577, KC323, KC321 y KC315.

    Rutas alimentadoras con desvíos:

    * 16-1 Tierra Grata
    * ?16-2 Engativá Centro
    * ?16-3 Av. Dorado – Alamos (omite 1 parada)
    * ?16-4 Muelle
    * ?16-5 Villa Amalia
    * ?16-6 La Faena

    ? Recomendamos a nuestros usuarios programar su salida con anticipación y mantenerse informado en los canales oficiales.

    Corte 9:22 a. m.

    Se presentan afectaciones viales por manifestaciones en:

    ?Av. Cali con calle 66A, sur-norte
    ?Autopista sur con av. Villavicencio (glorieta)
    ?Transversal 93 con av. Mutis
    ?Av. Cali con calle 26, Sur-Norte, avanzan.

    ??En los diferentes puntos contamos con Grupo Guía, Agentes Civiles y Tránsito. Quienes se encargan de desviar y regular el tráfico.

    Corte: 9:20 a. m. 

    ? Transversal 93 con calle 63

    La manifestación persiste en este punto y los servicios alimentadores y TransMiZonal operan con desvíos.

    ?Autopista sur con Av. Villavicencio

    Por bloqueos en el punto, los servicios de TransMiZonal activan desvíos.

    Se suspende el servicio temporalmente de las rutas

    10-6 Perdomo
    H640 – H641 Santo Domingo

    ?Biblioteca Virgilio Barco

    Por bloqueo en la vía, los servicios de TransMiZonal activan desvíos.

    Corte 9:09 a. m.

    Se presentan afectaciones viales por manifestaciones en:

    ?Av. Cali con calle 22F, sentido sur – norte, avanzan.
    ?Bloqueos intermitentes en la glorieta de la Autopista sur con av. Villavicencio.
    ?Bloqueo en la transversal 93 con av. Mutis, en sentido sur – norte.

    ??En los diferentes puntos contamos con Grupo Guía, Agentes Civiles y Tránsito. Quienes se encargan de desviar y regular el tráfico.

    Corte: 9:04 a. m. 

    ? Transversal 93 con calle 63

    La manifestación sigue en el sector, por lo que los servicios alimentadores y TransMiZonal mantienen desvíos.

    ?Autopista sur con av. Villavicencio

    ? A la hora habilitan el paso sentido oriente – occidente, se cancelan desvíos de la ruta alimentadora 10-8 Olarte – Timiza.

    Corte: 8:56 a. m. 

    ? Transversal 93 con calle 63

    Continúan los desvíos en los servicios alimentadores:

    * 16-1 Tierra Grata
    * ?16-2 Engativá Centro
    * ?16-3 Av. Dorado – Alamos (omite 1 parada)
    * ?16-4 Muelle
    * ?16-5 Villa Amalia
    * ?16-6 La Faena

    ?Autopista sur con av. Villavicencio

    Debido a bloqueos intermitentes, algunos servicios de TransMiZonal pueden tener demoras.

    Se activan desvíos para la ruta alimentadora

    * 10-8 Olarte – Timiza

    Corte: 8:30 a. m. 

    ? Transversal 93 con calle 63

    Al momento persiste la manifestación en este punto, continúan con desvíos los servicios alimentadores y de TransMiZonal.

    ?Autopista sur con av. Villavicencio

    Se presenta bloqueo intermitente, esto puede generar retrasos en servicios del componente TransMiZonal.

    ? Recomendamos a nuestros usuarios programar su salida con anticipación y mantenerse informado en los canales oficiales.

    Corte 8:25 a. m.

    Se presentan bloqueos intermitentes en la glorieta de la Autopista Sur con av. Villavicencio, por manifestación.

    Grupo Guía, Agentes Civiles y Tránsito regulan el tráfico en la zona.

    Corte: 8:15 a. m. 

    ? Transversal 93 con calle 63

    A la hora continua la manifestación en la vía, siguen con desvíos los servicios alimentadores y de TransMiZonal en esta zona.

    Adelantamos acciones para normalizar la prestación del servicio.

    Corte: 7:43 a. m. 

    ? Transversal 93 con calle 63

    Persiste la manifestación, las rutas alimentadoras con afectación y que tienen desvíos son:

    * 16-1 Tierra Buena.
    * ?16-2 Engativá Centro.
    * ?16-3 Av. Dorado – Alamos (omite 1 parada).
    * ?16-4 Muelle.
    * ?16-5 Villa Amalia.
    * ?16-6 La Faena.

    ? Recomendamos a nuestros usuarios programar su salida con anticipación y mantenerse informado en los canales oficiales.

    Corte: 7:28 a. m. 

    ? Transversal 93 con calle 63

    A la hora se presenta manifestación en la vía, los servicios de TransMiZonal y rutas alimentadoras activan desvíos en este sector.

    Corte 7:19 a.m.

    Se presenta afectación vial en la transversal 93 con av. Mutis, en sentido sur – norte, debido a manifestación.

    Grupo Guía, Agentes Civiles y Tránsito realizan cierres viales, desvían los vehículos y regulan el tráfico en la zona.

    Corte 6:45 a. m.

    Se realizan cierres viales preventivos en el perímetro a la Plaza de Bolívar.

    Grupo Guía y Agentes Civiles en la zona.

    Corte: 06:38 a. m.

    Al momento los componentes troncal, TransMiZonal y TransMiCable, operan con normalidad.

    Invitamos a nuestros usuarios a estar atentos a las cuentas oficiales y verificadas (que pueden identificar con el chulito azul) en redes sociales.

    Corte: 06:02 a. m.

    A la hora opera con normalidad el Sistema en sus componentes troncal, TransMiZonal y TransMiCable.

    Invitamos a nuestros usuarios a estar atentos a las cuentas oficiales y verificadas (que pueden identificar con el chulito azul) en redes sociales.

