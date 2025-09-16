Así está la movilidad en Bogotá y operación en TransMilenio por manifestaciones este 16 de septiembre
Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá – Juan Pablo Bello.
Hoy martes 16 de septiembre de 2025, en la ciudad gremios de taxistas, motociclistas y conductores anunciaron una jornada de manifestaciones. Hasta el momento, se presentan manifestaciones en puntos como calle 26, carrera Séptima, avenida NQS y avenida de las Américas.
Algunas estaciones de TransMilenio pueden registrar cierres y puede aumentar el tiempo de espera de rutas TransMiZonal.
Así están las vías en Bogotá y las rutas de TransMilenio, hoy martes 16 de septiembre de 2025
Corte 11:37 a. m.
Avanzan:
?Calle 26 con carrera 66, Occidente-Oriente
?NQS con calle 26, Norte-Sur
?Carrera 7 con calle 53, Norte-Sur
?NQS con calle 19, Sur-Norte
?Av. Américas con carrera 50, Occidente-Oriente
Bloqueo:
?Av. Boyacá con calle 79, ambos sentidos
??En los diferentes puntos contamos con Grupo Guía, Agentes Civiles y Tránsito. Quienes se encargan de desviar y regular el tráfico.
—
Corte 11:09 a. m.
Se habilita la movilidad en la Transversal 93 con Av. Mutis (Patio Álamos).
—
Corte 10:43 a.m.
Se presentan afectaciones viales por manifestaciones en:
Avanzando:
?Av. Américas con Av. Boyacá, occidente-oriente
?Av. Mutis con carrera 77, occidente-oriente
?Av. Mutis con carrera 60, occidente – oriente
Bloqueos:
?Av. Boyacá con calle 79, Sur-Norte
?Transversal 93 con Av. Mutis
—
Corte: 10:40 a. m.
? Transversal 93 con calle 63
Persiste la manifestación en este sector los servicios alimentadores y TransMiZonal mantienen desvíos.
?Biblioteca Virgilio Barco
Se mantienen desvíos para los buses de TransMiZonal
—
Corte 10:33 a.m.
Se presenta congestión vehicular por manifestación en la Av. Boyacá con calle 79, en sentido sur – norte, se sugieren rutas alternas: tomar la av. Cali o Carrera 68.
—
Corte 10:05 a. m.
Se presentan bloqueos por manifestaciones en:
?Carrera 80 con diagonal 2, occidente-oriente
?Av. Mutis con carrera 85, oriente-occidente
?Av. Boyacá con calle 79, sur-norte
?Av. Mutis con carrera 60 (Biblioteca Virgilio Barco)
?Transversal 93 con av. Mutis (Patio Álamos)
??En los diferentes puntos contamos con Grupo Guía, Agentes Civiles y Tránsito. Quienes se encargan de desviar y regular el tráfico.
—
Corte: 10:00 a. m.
?Autopista sur con Av. Villavicencio
? Se restablece el paso para los servicios de TransMiZonal.
? Retoman su operación las rutas:
10-6 Perdomo
H640 – H641 Santo Domingo
? Transversal 93 con calle 63
A la hora la manifestación persiste los servicios alimentadores y TransMiZonal continúan con desvíos.
?Biblioteca Virgilio Barco
Se mantiene el bloqueo en la vía, los servicios de TransMiZonal siguen desvíos.
—
Corte: 9:49 a. m.
Por afectación en estos puntos:
? Transversal 93 con calle 63.
?Autopista sur con av. Villavicencio.
?Biblioteca Virgilio Barco.
Estos son los servicios de TransMiZonal que tienen desvíos:
BD906, DA213, CH131, P24, C29, GK505, 91, GH521, C701, 599, P7, GH530, 579, DH209, LG816, HC612, P44, HF615, HG712, HA601, HK629, KH327, KH318, 442, BD906, 402, 740, 142, 466, DH209, 577, DK211, KC323, KC321, KC315, 577, KC323, KC321 y KC315.
Rutas alimentadoras con desvíos:
* 16-1 Tierra Grata
* ?16-2 Engativá Centro
* ?16-3 Av. Dorado – Alamos (omite 1 parada)
* ?16-4 Muelle
* ?16-5 Villa Amalia
* ?16-6 La Faena
? Recomendamos a nuestros usuarios programar su salida con anticipación y mantenerse informado en los canales oficiales.
—
Corte 9:22 a. m.
Se presentan afectaciones viales por manifestaciones en:
?Av. Cali con calle 66A, sur-norte
?Autopista sur con av. Villavicencio (glorieta)
?Transversal 93 con av. Mutis
?Av. Cali con calle 26, Sur-Norte, avanzan.
??En los diferentes puntos contamos con Grupo Guía, Agentes Civiles y Tránsito. Quienes se encargan de desviar y regular el tráfico.
Corte: 9:20 a. m.
? Transversal 93 con calle 63
La manifestación persiste en este punto y los servicios alimentadores y TransMiZonal operan con desvíos.
?Autopista sur con Av. Villavicencio
Por bloqueos en el punto, los servicios de TransMiZonal activan desvíos.
Se suspende el servicio temporalmente de las rutas
10-6 Perdomo
H640 – H641 Santo Domingo
?Biblioteca Virgilio Barco
Por bloqueo en la vía, los servicios de TransMiZonal activan desvíos.
—
Corte 9:09 a. m.
Se presentan afectaciones viales por manifestaciones en:
?Av. Cali con calle 22F, sentido sur – norte, avanzan.
?Bloqueos intermitentes en la glorieta de la Autopista sur con av. Villavicencio.
?Bloqueo en la transversal 93 con av. Mutis, en sentido sur – norte.
??En los diferentes puntos contamos con Grupo Guía, Agentes Civiles y Tránsito. Quienes se encargan de desviar y regular el tráfico.
—
Corte: 9:04 a. m.
? Transversal 93 con calle 63
La manifestación sigue en el sector, por lo que los servicios alimentadores y TransMiZonal mantienen desvíos.
?Autopista sur con av. Villavicencio
? A la hora habilitan el paso sentido oriente – occidente, se cancelan desvíos de la ruta alimentadora 10-8 Olarte – Timiza.
—
Corte: 8:56 a. m.
? Transversal 93 con calle 63
Continúan los desvíos en los servicios alimentadores:
* 16-1 Tierra Grata
* ?16-2 Engativá Centro
* ?16-3 Av. Dorado – Alamos (omite 1 parada)
* ?16-4 Muelle
* ?16-5 Villa Amalia
* ?16-6 La Faena
?Autopista sur con av. Villavicencio
Debido a bloqueos intermitentes, algunos servicios de TransMiZonal pueden tener demoras.
Se activan desvíos para la ruta alimentadora
* 10-8 Olarte – Timiza
—
Corte: 8:30 a. m.
? Transversal 93 con calle 63
Al momento persiste la manifestación en este punto, continúan con desvíos los servicios alimentadores y de TransMiZonal.
?Autopista sur con av. Villavicencio
Se presenta bloqueo intermitente, esto puede generar retrasos en servicios del componente TransMiZonal.
? Recomendamos a nuestros usuarios programar su salida con anticipación y mantenerse informado en los canales oficiales.
—
Corte 8:25 a. m.
Se presentan bloqueos intermitentes en la glorieta de la Autopista Sur con av. Villavicencio, por manifestación.
Grupo Guía, Agentes Civiles y Tránsito regulan el tráfico en la zona.
—
Corte: 8:15 a. m.
? Transversal 93 con calle 63
A la hora continua la manifestación en la vía, siguen con desvíos los servicios alimentadores y de TransMiZonal en esta zona.
Adelantamos acciones para normalizar la prestación del servicio.
—
Corte: 7:43 a. m.
? Transversal 93 con calle 63
Persiste la manifestación, las rutas alimentadoras con afectación y que tienen desvíos son:
* 16-1 Tierra Buena.
* ?16-2 Engativá Centro.
* ?16-3 Av. Dorado – Alamos (omite 1 parada).
* ?16-4 Muelle.
* ?16-5 Villa Amalia.
* ?16-6 La Faena.
? Recomendamos a nuestros usuarios programar su salida con anticipación y mantenerse informado en los canales oficiales.
—
Corte: 7:28 a. m.
? Transversal 93 con calle 63
A la hora se presenta manifestación en la vía, los servicios de TransMiZonal y rutas alimentadoras activan desvíos en este sector.
—
Corte 7:19 a.m.
Se presenta afectación vial en la transversal 93 con av. Mutis, en sentido sur – norte, debido a manifestación.
Grupo Guía, Agentes Civiles y Tránsito realizan cierres viales, desvían los vehículos y regulan el tráfico en la zona.
—
Corte 6:45 a. m.
Se realizan cierres viales preventivos en el perímetro a la Plaza de Bolívar.
Grupo Guía y Agentes Civiles en la zona.
—
Corte: 06:38 a. m.
Al momento los componentes troncal, TransMiZonal y TransMiCable, operan con normalidad.
Invitamos a nuestros usuarios a estar atentos a las cuentas oficiales y verificadas (que pueden identificar con el chulito azul) en redes sociales.
—
Corte: 06:02 a. m.
A la hora opera con normalidad el Sistema en sus componentes troncal, TransMiZonal y TransMiCable.
Invitamos a nuestros usuarios a estar atentos a las cuentas oficiales y verificadas (que pueden identificar con el chulito azul) en redes sociales.