Así está la movilidad en Bogotá y operación en TransMilenio por manifestaciones este 16 de septiembre

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá – Juan Pablo Bello.

Hoy martes 16 de septiembre de 2025, en la ciudad gremios de taxistas, motociclistas y conductores anunciaron una jornada de manifestaciones. Hasta el momento, se presentan manifestaciones en puntos como calle 26, carrera Séptima, avenida NQS y avenida de las Américas.

Algunas estaciones de TransMilenio pueden registrar cierres y puede aumentar el tiempo de espera de rutas TransMiZonal.

Así están las vías en Bogotá y las rutas de TransMilenio, hoy martes 16 de septiembre de 2025

Corte 11:37 a. m.

Avanzan:

?Calle 26 con carrera 66, Occidente-Oriente

?NQS con calle 26, Norte-Sur

?Carrera 7 con calle 53, Norte-Sur

?NQS con calle 19, Sur-Norte

?Av. Américas con carrera 50, Occidente-Oriente

Bloqueo:

?Av. Boyacá con calle 79, ambos sentidos

??En los diferentes puntos contamos con Grupo Guía, Agentes Civiles y Tránsito. Quienes se encargan de desviar y regular el tráfico.

—

Corte 11:09 a. m.

Se habilita la movilidad en la Transversal 93 con Av. Mutis (Patio Álamos).

—

Corte 10:43 a.m.

Se presentan afectaciones viales por manifestaciones en:

Avanzando:

?Av. Américas con Av. Boyacá, occidente-oriente

?Av. Mutis con carrera 77, occidente-oriente

?Av. Mutis con carrera 60, occidente – oriente

Bloqueos:

?Av. Boyacá con calle 79, Sur-Norte

?Transversal 93 con Av. Mutis

—

Corte: 10:40 a. m.

? Transversal 93 con calle 63

Persiste la manifestación en este sector los servicios alimentadores y TransMiZonal mantienen desvíos.

?Biblioteca Virgilio Barco

Se mantienen desvíos para los buses de TransMiZonal

—

Corte 10:33 a.m.

Se presenta congestión vehicular por manifestación en la Av. Boyacá con calle 79, en sentido sur – norte, se sugieren rutas alternas: tomar la av. Cali o Carrera 68.

—

Corte 10:05 a. m.

Se presentan bloqueos por manifestaciones en:

?Carrera 80 con diagonal 2, occidente-oriente

?Av. Mutis con carrera 85, oriente-occidente

?Av. Boyacá con calle 79, sur-norte

?Av. Mutis con carrera 60 (Biblioteca Virgilio Barco)

?Transversal 93 con av. Mutis (Patio Álamos)

??En los diferentes puntos contamos con Grupo Guía, Agentes Civiles y Tránsito. Quienes se encargan de desviar y regular el tráfico.

—

Corte: 10:00 a. m.

?Autopista sur con Av. Villavicencio

? Se restablece el paso para los servicios de TransMiZonal.

? Retoman su operación las rutas:

10-6 Perdomo

H640 – H641 Santo Domingo

? Transversal 93 con calle 63

A la hora la manifestación persiste los servicios alimentadores y TransMiZonal continúan con desvíos.

?Biblioteca Virgilio Barco

Se mantiene el bloqueo en la vía, los servicios de TransMiZonal siguen desvíos.

—

Corte: 9:49 a. m.

Por afectación en estos puntos:

? Transversal 93 con calle 63.

?Autopista sur con av. Villavicencio.

?Biblioteca Virgilio Barco.

Estos son los servicios de TransMiZonal que tienen desvíos:

BD906, DA213, CH131, P24, C29, GK505, 91, GH521, C701, 599, P7, GH530, 579, DH209, LG816, HC612, P44, HF615, HG712, HA601, HK629, KH327, KH318, 442, BD906, 402, 740, 142, 466, DH209, 577, DK211, KC323, KC321, KC315, 577, KC323, KC321 y KC315.

Rutas alimentadoras con desvíos:

* 16-1 Tierra Grata

* ?16-2 Engativá Centro

* ?16-3 Av. Dorado – Alamos (omite 1 parada)

* ?16-4 Muelle

* ?16-5 Villa Amalia

* ?16-6 La Faena

? Recomendamos a nuestros usuarios programar su salida con anticipación y mantenerse informado en los canales oficiales.

—

Corte 9:22 a. m.

Se presentan afectaciones viales por manifestaciones en:

?Av. Cali con calle 66A, sur-norte

?Autopista sur con av. Villavicencio (glorieta)

?Transversal 93 con av. Mutis

?Av. Cali con calle 26, Sur-Norte, avanzan.

??En los diferentes puntos contamos con Grupo Guía, Agentes Civiles y Tránsito. Quienes se encargan de desviar y regular el tráfico.

Corte: 9:20 a. m.

? Transversal 93 con calle 63

La manifestación persiste en este punto y los servicios alimentadores y TransMiZonal operan con desvíos.

?Autopista sur con Av. Villavicencio

Por bloqueos en el punto, los servicios de TransMiZonal activan desvíos.

Se suspende el servicio temporalmente de las rutas

10-6 Perdomo

H640 – H641 Santo Domingo

?Biblioteca Virgilio Barco

Por bloqueo en la vía, los servicios de TransMiZonal activan desvíos.

—

Corte 9:09 a. m.

Se presentan afectaciones viales por manifestaciones en:

?Av. Cali con calle 22F, sentido sur – norte, avanzan.

?Bloqueos intermitentes en la glorieta de la Autopista sur con av. Villavicencio.

?Bloqueo en la transversal 93 con av. Mutis, en sentido sur – norte.

??En los diferentes puntos contamos con Grupo Guía, Agentes Civiles y Tránsito. Quienes se encargan de desviar y regular el tráfico.

—

Corte: 9:04 a. m.

? Transversal 93 con calle 63

La manifestación sigue en el sector, por lo que los servicios alimentadores y TransMiZonal mantienen desvíos.

?Autopista sur con av. Villavicencio

? A la hora habilitan el paso sentido oriente – occidente, se cancelan desvíos de la ruta alimentadora 10-8 Olarte – Timiza.

—

Corte: 8:56 a. m.

? Transversal 93 con calle 63

Continúan los desvíos en los servicios alimentadores:

* 16-1 Tierra Grata

* ?16-2 Engativá Centro

* ?16-3 Av. Dorado – Alamos (omite 1 parada)

* ?16-4 Muelle

* ?16-5 Villa Amalia

* ?16-6 La Faena

?Autopista sur con av. Villavicencio

Debido a bloqueos intermitentes, algunos servicios de TransMiZonal pueden tener demoras.

Se activan desvíos para la ruta alimentadora

* 10-8 Olarte – Timiza

—

Corte: 8:30 a. m.

? Transversal 93 con calle 63

Al momento persiste la manifestación en este punto, continúan con desvíos los servicios alimentadores y de TransMiZonal.

?Autopista sur con av. Villavicencio

Se presenta bloqueo intermitente, esto puede generar retrasos en servicios del componente TransMiZonal.

? Recomendamos a nuestros usuarios programar su salida con anticipación y mantenerse informado en los canales oficiales.

—

Corte 8:25 a. m.

Se presentan bloqueos intermitentes en la glorieta de la Autopista Sur con av. Villavicencio, por manifestación.

Grupo Guía, Agentes Civiles y Tránsito regulan el tráfico en la zona.

—

Corte: 8:15 a. m.

? Transversal 93 con calle 63

A la hora continua la manifestación en la vía, siguen con desvíos los servicios alimentadores y de TransMiZonal en esta zona.

Adelantamos acciones para normalizar la prestación del servicio.

—

Corte: 7:43 a. m.

? Transversal 93 con calle 63

Persiste la manifestación, las rutas alimentadoras con afectación y que tienen desvíos son:

* 16-1 Tierra Buena.

* ?16-2 Engativá Centro.

* ?16-3 Av. Dorado – Alamos (omite 1 parada).

* ?16-4 Muelle.

* ?16-5 Villa Amalia.

* ?16-6 La Faena.

? Recomendamos a nuestros usuarios programar su salida con anticipación y mantenerse informado en los canales oficiales.

—

Corte: 7:28 a. m.

? Transversal 93 con calle 63

A la hora se presenta manifestación en la vía, los servicios de TransMiZonal y rutas alimentadoras activan desvíos en este sector.

—

Corte 7:19 a.m.

Se presenta afectación vial en la transversal 93 con av. Mutis, en sentido sur – norte, debido a manifestación.

Grupo Guía, Agentes Civiles y Tránsito realizan cierres viales, desvían los vehículos y regulan el tráfico en la zona.

—

Corte 6:45 a. m.

Se realizan cierres viales preventivos en el perímetro a la Plaza de Bolívar.

Grupo Guía y Agentes Civiles en la zona.

—

Corte: 06:38 a. m.

Al momento los componentes troncal, TransMiZonal y TransMiCable, operan con normalidad.

Invitamos a nuestros usuarios a estar atentos a las cuentas oficiales y verificadas (que pueden identificar con el chulito azul) en redes sociales.

—

Corte: 06:02 a. m.

A la hora opera con normalidad el Sistema en sus componentes troncal, TransMiZonal y TransMiCable.

Invitamos a nuestros usuarios a estar atentos a las cuentas oficiales y verificadas (que pueden identificar con el chulito azul) en redes sociales.