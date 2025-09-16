Bogotá salta de emoción, Linares gana bronce en el Mundial de Tokio

Foto: IDRD.

La atleta colombiana Natalia Linares del Equipo?Bogotá, logró una hazaña histórica al subirse al podio del Campeonato Mundial de Atletismo en Tokio, al conseguir la medalla de bronce en la final del salto largo femenino con una marca de 6.92 metros, su mejor registro personal.

El salto de 6.92 metros, que ya le había valido el oro en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, volvió a impulsarla al podio, esta vez frente a las mejores del mundo.El oro fue para la estadounidense Tara Davis Woodhall, quien dominó la competencia con un impresionante salto de 7.13 metros. La plata quedó en manos de la alemana Malaika Mihambo, campeona olímpica, con una marca de 6.99 metros, apenas siete centímetros por encima de la colombiana.

Natalia, integrante del Equipo?Bogotá, ha sido destacada no solo por su talento, sino también por su constancia y evolución técnica. Su logro no solo representa un orgullo para la capital del país, sino también un hito para el atletismo colombiano en la escena internacional.