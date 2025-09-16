Hombre fue detenido por disparar al aire en un funeral gracias a las cámaras del C4 en Bogotá

Foto: Secretaría de Seguridad

En medio de unas honras fúnebres en el barrio Molinos, varios asistentes colocaron música a alto volumen, consumieron licor en las calles y bloquearon una vía vehicular. Todo estaba siendo grabado por las cámaras del C4 mientras llegaba la Policía de Bogotá.

En medio de esta situación el hombre comenzó a realizar disparos al aire, lo que generó pánico entre los vecinos.

Desde el Centro de Comando, Control, Computo y Comunicaciones (C4 Bogotá), un operador de cámara no le perdió la pista al hombre señalado de disparar y realizó un seguimiento minucioso, mientras la Policía de Bogotá se desplazaba hacia el lugar.

En su intento de huida, el hombre trató de ingresar a una vivienda cercana, donde dejó abandonada el arma de fuego. Los uniformados la recuperaron de inmediato y continuaron la búsqueda.

En medio de la multitud, el señalado logró escabullirse temporalmente, pero nunca dejó de estar bajo la vigilancia del C4.

Posteriormente, intentó escapar en un vehículo, cuyas características y ruta fueron informadas en tiempo real a la patrulla policial.

El carro apenas pudo avanzar una cuadra, pues la caravana de vehículos por las exequias le bloqueó el paso. Allí, con las indicaciones precisas del C4, la Policía de Bogotá logró capturar al sujeto, quien ahora deberá responder por el delito de porte ilegal de armas de fuego.

«Este es un ejemplo de cómo la tecnología, sumada a la rápida reacción de la Policía, nos permite actuar con precisión y garantizar que quienes atenten contra la convivencia y la tranquilidad de los barrios sean llevados ante la justicia”, afirmó César Restrepo, secretario distrital de Seguridad.

La integración de la tecnología con la labor policial permite capturas en tiempo real, fortalece la seguridad y brinda mayor tranquilidad a la ciudadanía. Gracias a estas herramientas, los delincuentes cada vez tienen menos oportunidades de evadir a las autoridades.