Cayeron en Bogotá diez integrantes del grupo de delincuencia común organizada ‘El Dorado’

Foto: Secretaría de Seguridad

En el marco de la estrategia Bogotá Camina Segura, tropas de los batallones de Artillería de Campaña N.° 13 y de Fuerzas Especiales N.° 5, de la Décima Tercera Brigada?del Ejército, en articulación con el CTI de la Fiscalía General de la Nación, lograron la detención en Bogotá, de diez presuntos integrantes de un grupo de delincuencia común organizada conocido como‘El Dorado’.

Tras meses de labores investigativas y de inteligencia, los hombres del Ejército Nacional, junto a los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, llegaron hasta el barrio Paloquemao, localidad de Los Mártires, para hacer efectivas las órdenes de captura.

Durante el allanamiento fueron incautados más de 75 millones de pesos en efectivo, así como 26 equipos de cómputo y comunicaciones que al parecer eran utilizados para actividades delictivas en la capital del país.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.