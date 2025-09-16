    • Nacional Resultados de las Loterías

    Resultados de las loterías y chances de este martes 16 de septiembre de 2025 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este martes 16 de septiembre de 2025 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 7101 – La 5ta 5 – Tarde 3592 – La 5ta 5

    Culona
    Día 0859 – Noche

    Astro Sol
    6639 – Signo Piscis

    Pijao de Oro
    5965 – La 5ta 3

    Paisita
    Día 6220 – La 5ta 4 – Noche 8666

    Chontico
    Día 2562 – La 5ta 0 – Noche

    Cafeterito
    Tarde 2688 – La 5ta 8 – Noche

    Sinuano
    Día 0909 – La 5ta 5 – Noche

    Cash Three
    Día 809 – Noche

    Play Four
    Día 6193 – Noche

    Samán
    Día 6042

    Caribeña
    Día 7882 – La 5ta 4 – Noche

    Motilón
    Tarde 9062 – La 5ta 6 – Noche

    Fantástica
    Día 8284 – La 5ta 3 – Noche

    Antioqueñita
    Día 3102 – La 5ta 8 – Tarde 7945 – La 5ta 9

    Ariel Cabrera
