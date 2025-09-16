Gremios empresariales alertan sobre el impacto de la descertificación a Colombia en la economía, el clima de inversión y el turismo

–La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) expresó su profunda preocupación por las posibles consecuencias derivadas de la reciente decisión del Gobierno de Estados Unidos de la descertificación a Colombia en la lucha contra las drogas. Esta decisión podría tener efectos adversos sobre las relaciones bilaterales, la economía nacional y el clima de inversión en el país, afirma en un comunicado.

Agrega que en muchas oportunidades, la ANDI ha hecho reiterados llamados al Gobierno Nacional para que maneje con la mayor responsabilidad la relación estratégica con Estados Unidos. Este país ha sido históricamente el principal socio comercial de Colombia y un aliado fundamental en temas clave como la lucha contra el narcotráfico y la defensa de las instituciones democráticas frente a amenazas de carácter internacional.

Puntualiza que la relación con Estados Unidos debe ser tratada con responsabilidad y visión de largo plazo. La ANDI había advertido, en varias ocasiones, que las señales que se dieran desde Colombia serían decisivas para que Estados Unidos tomara esta determinación.

“La descertificación por parte de Estados Unidos, es un muy fuerte llamado de atención al gobierno por el incumplimiento en las metas de lucha contra el narcotráfico. Es una alerta también hacia el futuro contra actitudes que puedan significar, tolerancia, indiferencia, o negligencia en la lucha contra ese que es el flagelo del país y del mundo. Tendremos que escoger muy bien cómo actuamos frente a grupos de narcotraficantes”, señala Bruce Mac Master, presidente de la ANDI.

“En medio de todo, es una buena noticia el waiver que mantiene la ayuda de colaboración y el apoyo económico para adelantar una estrategia seria e integral contra el narcotráfico. Así como la limitación de medidas, de forma que no se afecta el aparato productivo, económico y financiero del país”, agrega Mac Master.

Subraya que la descertificación de EE. UU. no solo determina el flujo de asistencia militar y policial al país, sino que también puede influir en la imposición de sanciones comerciales. Podrían generarse consecuencias significativas, tales como la pérdida de confianza por parte de inversionistas internacionales, el impacto sobre el comercio bilateral, la afectación al precio del dólar y la estabilidad macroeconómica; y las menores posibilidades de que empresas estadounidenses establezcan operaciones en Colombia.

Frente a este panorama, la ANDI hace un llamado al Gobierno Nacional para que, con urgencia, adopte una postura proactiva que contribuya a restablecer la confianza en la relación bilateral, y garantice que Colombia continúe siendo un aliado estratégico y confiable para Estados Unidos y la comunidad internacional.

El gremio de las Agencias de Viajes también manifestó su preocupación por la descertificación de Colombia en la lucha contra las drogas anunciada por el Gobierno de los Estados Unidos, una noticia que traería impactos para la imagen del país, y por ende, para el flujo en el turismo receptivo internacional.

“Hemos venido haciendo un trabajo articulado entre el sector público y privado en Colombia, con lo que hemos logrado importantes avances en su consolidación como destino confiable y competitivo. También hemos sumado esfuerzos con Procolombia para que las Agencias de Viajes participen en ferias internacionales y sean portavoces de nuestros atractivos turísticos, jalonando la llegada de visitantes a nuestro país. Igualmente, se han hecho grandes inversiones en campañas de promoción y para el fortalecimiento de la conectividad aérea: acciones que no podemos dejar perder”, explicó Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo, ANATO.

El turismo depende de la reputación de un destino en seguridad y estabilidad, y esto podría generar el endurecimiento de las advertencias de viaje (travel warnings), lo que impactaría directamente en el interés de viajeros internacionales para visitar a Colombia, especialmente del mercado estadounidense, el cual es uno de los principales emisores hacia Colombia.

De igual manera, repercutiría en las negociaciones relacionadas con la apertura de operación de aerolíneas en el país, el mejoramiento del flujo en las rutas aéreas, la inversión en infraestructura turística, la competitividad internacional, la entrada de divisas y le daría mayor espacio al posicionamiento de otros destinos de la región.

Por su parte, la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), señaló que a pesar de esta noticia adversa, el periodo de espera de 12 meses para la implementación de las sanciones abre una importante ventana de oportunidad para desarrollar las acciones que lleven a una reconsideración de la descertificación y añadió que el sector está listo para apoyar la agenda en este asunto.

En su comunicado, la Asobancaria destaca que el sistema financiero colombiano se ha distinguido por su firme compromiso en la lucha contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, lo que ha posicionado al país como referente regional en esta materia.

Agrega que no se han escatimado esfuerzos para robustecer los mecanismos y medidas orientados a prevenir y mitigar los riesgos asociados a las finanzas criminales. Esto ha implicado, entre otras acciones, la promoción de espacios de diálogo con autoridades estadounidenses y la coordinación de iniciativas para fortalecer la normativa frente a estos delitos. De esta manera, el sector financiero ha sido un garante de la confianza y la transparencia en Colombia.

Y concluye: «Ante la descertificación, reafirmamos que la banca seguirá siendo garante de confianza, transparencia y resiliencia, trabajando por los colombianos».