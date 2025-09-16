Cine, fotografía, lectura y mucho más entre el 16 y el 21 de septiembre

Foto: @EsteMichael – BibloRed

La programación cultural de la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed) continúa innovando con diferentes eventos para la participación de la comunidad usuaria en las bibliotecas públicas de Bogotá. Para esta semana del 16 al 21 de septiembre de 2025, te invitamos a talleres de fotografía, clubes de lectura y escritura, tardes de cine, bordado y actividades para la primera infancia . ¡Asiste es gratis!

La Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed) continúa su apuesta por fortalecer las bibliotecas y demás espacios de lectura de la ciudad por medio de las actividades culturales que allí se desarrollan. Además de incentivar la lectura, la escritura y la oralidad tanto en la comunidad usuaria como en la ciudadanía.

Agenda de actividades gratis y eventos destacados en BibloRed en Bogotá del 16 al 21 de septiembre de 2025

Tardes de cine: Ecos de amor, vacío y soledad

– Biblioteca Pública Manuel Zapata Olivella – El Tintal

– Martes 16 de septiembre, 3:00 p. m.

En el mes de septiembre, realizaremos un recorrido cinematográfico por las transformaciones del amor y la intimidad a lo largo del tiempo, explorando cómo se construyen, se transforman y, a veces, se desvanecen los vínculos humanos. Este ciclo nos invita a detenernos en los gestos cotidianos, en los diálogos cargados de emoción y en la sutileza con la que el cine revela las complejidades del amor en sus distintas etapas.

Laboratorio de Co-Creación de memoria Rafael Uribe Uribe

– Biblioteca Pública Rafael Uribe Uribe

– Miércoles 17 de septiembre, 10:30 a. m.

Una sesión diseñada para identificar y mapear actores clave, ideas relevantes e intereses involucrados, con el fin de comprender mejor el contexto y facilitar la toma de decisiones estratégicas.

Sensores vivos: Laboratorio de objetos urbanos (Sala LABCO)

– Biblioteca Pública del Deporte – Centro Felicidad Chapinero

– Miércoles 17 de septiembre, 3:00 p. m.

Explora, crea y cuida en este espacio de ciencia ambiental con impresión 3D, bitácoras digitales y herramientas para descubrir el entorno.

Lecturas Compartidas: Compartamos experiencias y aprendizajes a través de la lectura

– Biblioteca Pública CEFE Fontanar del Río

– Jueves 18 de septiembre, 10:00 a. m.

Este espacio está pensado para promover la lectura como una herramienta de encuentro, expresión y aprendizaje entre personas con múltiples discapacidades. A través de textos accesibles, dinámicas participativas y el respeto por los diferentes ritmos y formas de comunicación, compartiremos historias, vivencias y saberes que fortalecen la inclusión, la autoestima y el sentido de comunidad.

Fotografía y poder: miradas que construyen realidades

– Jueves 18 de septiembre, 10:00 a. m.

– Biblioteca Pública Néstor Forero Alcalá – Puente Aranda

Te invitamos a reflexionar sobre cómo la fotografía moldea realidades sociales y memorias en contextos de poder y violencia. A través de lecturas, análisis y creación de imágenes, exploraremos juntos el impacto y las intenciones detrás de lo que vemos.

Costuras fotográficas

– Biblioteca Pública Bosa

– Viernes 19 de septiembre, 3:30 p m.

¿Podemos coser una fotografía? ¿Te gustaría intervenir con hilos y agujas una imagen? Anímate a participar de esta gran sesión.

Lengua de piedra – manto de río. La poesía como caudal de articulación de memorias

– Biblioteca Pública Manuel Zapata Olivella – El Tintal

– Viernes 19 de septiembre, 4:00 p. m.

Lectura performativa y taller de poesía expandida que cruza escucha ecosomática, contacto con piedras como cuerpos de memoria y activación poética de archivos. Una experiencia colectiva donde la palabra se encarna en gesto, trazo y partitura sonora.

Hablar lo Cura al Barrio

– Biblioteca Pública Las Ferias

– Sábado 20 de septiembre, 2:00 p. m.

Te invitamos a ser parte de los Laboratorios Comunitarios para el Bienestar Emocional y la Salud Mental en Bogotá, un espacio abierto de encuentro y cuidado colectivo donde podrás compartir, aprender y fortalecer herramientas para el autocuidado, la gestión de emociones y la construcción de comunidades más solidarias y resilientes.

Leer en familia

– Biblioteca Pública de Suba Francisco José de Caldas

– Domingo 21 de septiembre, 3:00 p. m.

Después de una semana colmada de caos vehicular, ruidos incesantes y afán constante, te invitamos a este espacio de diálogo, lectura y cine en familia en el que las palabras y las voces amigas te esperan para compartir juntos maravillosas historias. ¡Te esperamos!

Señas y señales

– Biblioteca Pública Carlos E. Restrepo

– Domingo 21 de septiembre, 3:00 p. m.

Si te gusta leer, jugar y la diversión, te esperamos en la Hora del Cuento para descubrir el mundo de los libros. Te invitamos a hacer un recorrido alrededor de la paz, la magia y la fantasía, allí podemos encontrar personajes únicos, historias increíbles y objetos inimaginados. ¡No faltes!