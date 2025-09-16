Cortes de luz este miércoles 17 de septiembre de 2025 en Bogotá, Cajicá, Mosquera y Zipaquirá

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, habrá cortes del servicio de energía este miércoles 17 de septiembre de agosto de 2025 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Cajicá, Mosquera y Zipaquirá, Cundinamarca.

Localidad de Barrios Unidos

Barrio Popular Modelo. De la carrera 51 a carrera 53 entre calle 64 a calle 66 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio San Miguel. De la calle 63 a calle 65 entre carrera 50 a carrera 52 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Bosa

Barrio Escocia. De la calle 55 sur a calle 58 sur entre carrera 86 a carrera 88 – Desde las 6:45 a. m. hasta las 3:45 p. m.

Localidad de Rafael Uribe Uribe

Barrio Marruecos. De la carrera 4 a carrera 6 entre calle 47 sur a calle 49 sur – Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de San Cristóbal

Barrio Altos del Zipa. De la calle 40 sur a calle 42 sur entre carrera 13 este a carrera 17 este – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Teusaquillo

Barrio Alfonso López. De la carrera 16 a carrera 21 entre calle 49 a calle 52 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Estrella. De la carrera 22 a carrera 24 entre calle 25 a calle 27 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 12:00 p. m.

Barrio Quesada. De la carrera 16 a carrera 18 entre calle 50 a calle 52 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Teusaquillo. De la calle 31 a calle 33 entre carrera 18 a carrera 20 – Desde las 2:00 p. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Usaquén

Barrio La Pradera Norte. De la calle 163 a calle 166 entre carrera 12 a carrera 14 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Municipios de Cundinamarca con cortes de luz

Cajicá

Sector Río Grande. Desde las 6:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Desde las 6:30 a. m. hasta las 5:30 p. m. Vereda Chuntame.

Mosquera

Parque Empresarial El Portal. Desde las 7:30 a. m. hasta las 6:00 p. m.

Zipaquirá

De la calle 12 a calle 14 entre carrera 22 a carrera 24, Colegio Luis Orjuela. Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.