‘Talento Capital’ trae 544 ofertas de empleo y puede postularte de manera virtual

¿Estás buscando empleo en Bogotá? Accede a 544 vacantes laborales que trae la Agencia Distrital de Empleo con su estrategia ‘Talento Capital’ hasta el sábado 20 de septiembre de 2025. Entre las vacantes hay cargos para profesionales, especialistas y magísteres, muchas de ellas para directivos, lo que representa una gran oportunidad para el talento cualificado de la ciudad. Los sueldos alcanzan hasta 9 salarios mínimos.

Beneficios: La estrategia ‘Talento Capital’ de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), sigue conectando con empresas y los capitalinos que buscan empleo en Bogotá. Hasta el sábado 20 de septiembre, accede a vacantes laborales que representan una oportunidad concreta de crecimiento laboral y acceso a empleo digno. Algunos de los cargos disponibles y vacantes disponibles con ‘Talento Capital’ en Bogotá, hasta el sábado 20 de septiembre de 2025 De los 544 puestos de trabajo disponibles, 106 están dirigidos a profesionales y especialistas, varios de ellos en cargos directivos. La oferta no se limita únicamente a profesionales, también hay alternativas para personas con formación básica primaria, secundaria, media, técnica, tecnológica e incluso para quienes no cuentan con estudios formales. Cargos disponibles con Agencia Distrital de Empleo con su estrategia ‘Talento Capital’: Auxiliar contable.

Docente de educación media académica.

Técnicos mecánicos A y B.

Técnico carroceros.

Técnico eléctricos.

Agente bilingüe nivel avanzado inglés B2 – C1.

Operador de tienda.

Agente call center.

Operario de limpieza.

Operario de aseo.

Sustanciador.

Técnico en refrigeración.

Auxiliar de bodega.

Operario de producción industrial.

Toderos.

Aseador.

Auditor máster TI.

Gestor mesa de ayuda TI.

Auxiliar de tráfico.

Auxiliar de obra.

Soldadores SMAW.

Aparejador.

Ayudante armador herrero.

Auxiliar de cocina.

Boal.

Oficial de obra.

Cadenero primero.

Cadenero segundo.

Oficial de demarcación.

Operador forestal.

Técnico hidráulico.

Operador de encofrados.

Auxiliar electricista.

Agente call center bilingüe avanzado.

Técnico mecánico industrial.

Operario de dosificación (auxiliar de materias primas).

Administrador de agencia.

Oficial ductero (montaje aire acondicionado industrial).

Auxiliar de montaje aire acondicionado / refrigeración industrial.

Supervisor SST.

Auxiliar TIC.

Profesional TIC e IT.

Auxiliar de cocina.

Jefe de cocina.

Chef.

Semillero SENA – Administrativo.

Director general.

Director de proyectos.

Director de la dirección de educación y cultura.

Director de gestión empresarial.

Director de mercadeo y publicidad.

Director de sistemas y tecnología.

Ejecutivos comerciales.

Ejecutivo de vinculación y desarrollo.

Dirección de economía y finanzas.

Director comercial.

Director general del grupo empresarial.

Director medio ambiente – Gestión ambiental, administrador ambiental.

Director de infraestructura vivienda y tierras.

Director de dirección de agricultura y pecuaria.

Director de recursos humanos.

Director de recreación y eventos.

Senior accountant.

Asistente logístico.

Asistente logístico y montacarguista.

Team leader (sales support).

Coordinador de facturación para agencia de aduanas.

Administrador cadena de abastecimiento.

Procurement coordinator.

Coordinador de aduanas.

Gestor documental en agencia de aduanas.

Customer service.

Requisitos: Registrales tu hoja de vida y postúlate.