Por obras hay nuevo cierre av. carrera 68 con calles 3 y 4B en ambos sentidos

Con el fin de realizar obras de adecuacio?n al Sistema TransMilenio de la troncal de la avenida avenida carrera 68, hay nuevos cierres y desvíos entre la calle Tercera y la calle Cuarta B en ambos sentidos. Estos nuevos cierres y desvíos se realizarán en horario nocturno desde este martes 16 hasta el viernes 19 de septiembre de 2025. ¡Conoce detalles aquí!
Con el fin de continuar con la obra de construcción cumplimiento del Contrato IDU-346-2020, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), autorizó el cierre total de las calzadas en la carrera 68 entre calle Tercera y calle Cuarta B, para el montaje de la pasarela principal del nuevo puente peatonal de la avenida calle Tercera (Ver mapa 1).
Las actividades se realizarán por etapas de la siguiente forma:
Etapa 1: Cierre total de la calzada sentido sur a norte y cierre total del andén oriental a partir de las 10:00 p. m. del martes 16 de septiembre, hasta las 4:00 a. m. del día miércoles 17 de septiembre de 2025.
Etapa 2: Cierre total de la calzada sentido norte a sur y cierre total del andén occidental a partir de las 10:00 p. m. del jueves 18 de septiembre, hasta las 4:00 a. m. del viernes 19 de septiembre de 2025.
Plan de Manejo de Tránsito (PMT)
Con el fin de facilitar la ejecución de las actividades y garantizar la seguridad a todos los usuarios de la vía, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el siguiente PMT:
Etapa 1 Cierre total de la calzada sentido sur a norte y cierre total del andén oriental.
Etapa 2: Cierre total de la calzada sentido norte – sur y cierre total del andén occidental
Recomendaciones
A los ciclistas y peatones transitar por las zonas habilitadas para ellos, así como realizar los cruces por las intersecciones y por los sitios destinados para tal fin.
A todos los usuarios del sector que tengan en cuenta la información contenida en este Plan de Manejo de Tránsito, que transiten con precaución atendiendo las señales viales para que puedan efectuar sus recorridos habituales sin contratiempos.
A los conductores que transiten con precaución y acaten la señalización dispuesta en el área de influencia del PMT.
A los peatones, a los ciclistas y a los conductores que atiendan la señalización de obra, así como las instrucciones y recomendaciones de los auxiliares de tránsito y del personal