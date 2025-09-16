Por obras hay nuevo cierre av. carrera 68 con calles 3 y 4B en ambos sentidos

Foto: IDU.

Con el fin de realizar obras de adecuacio?n al Sistema TransMilenio de la troncal de la avenida avenida carrera 68, hay nuevos cierres y desvíos entre la calle Tercera y la calle Cuarta B en ambos sentidos. Estos nuevos cierres y desvíos se realizarán en horario nocturno desde este martes 16 hasta el viernes 19 de septiembre de 2025. ¡Conoce detalles aquí!

Con el fin de continuar con la obra de construcción cumplimiento del Contrato IDU-346-2020, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), autorizó el cierre total de las calzadas en la carrera 68 entre calle Tercera y calle Cuarta B, para el montaje de la pasarela principal del nuevo puente peatonal de la avenida calle Tercera (Ver mapa 1).

Las actividades se realizarán por etapas de la siguiente forma:

Etapa 1: Cierre total de la calzada sentido sur a norte y cierre total del andén oriental a partir de las 10:00 p. m. del martes 16 de septiembre, hasta las 4:00 a. m. del día miércoles 17 de septiembre de 2025.

Etapa 2: Cierre total de la calzada sentido norte a sur y cierre total del andén occidental a partir de las 10:00 p. m. del jueves 18 de septiembre, hasta las 4:00 a. m. del viernes 19 de septiembre de 2025.

Mapa 1. Zona de obra.

Plan de Manejo de Tránsito (PMT)

Con el fin de facilitar la ejecución de las actividades y garantizar la seguridad a todos los usuarios de la vía, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el siguiente PMT:

Etapa 1 Cierre total de la calzada sentido sur a norte y cierre total del andén oriental.

Tránsito de vehículos particulares y de transporte público Los usuarios que transiten en el sentido sur a norte por la avenida carrera 68, continuarán transitando por un carril habilitado en contraflujo sobre la calzada occidental (Mapa 2 – color azul) .

. Los usuarios que transiten en sentido sur a norte por la avenida carrera 68 y desean tomar la avenida calle Tercera al oriente, no tendrán cambios en su recorrido habitual. (Mapa 2 – color magenta) .

. Los usuarios que transiten en sentido norte a sur por la avenida carrera 68 deberán tomar el puente vehicular de la avenida calle Tercera, donde se empalman al recorrido habitual para continuar al sur. (Mapa 2 – color naranja) .

. Los usuarios que transiten en sentido norte a sur por la avenida carrera 68 y desean tomar la avenida calle Tercera al oriente, no tendrán cambios en su recorrido habitual. (Mapa 2 – color negro). Tránsito peatonal y de ciclistas Los peatones que transitan por el andén del costado Oriental, deberán transitar por el sendero peatonal que se adecuará en la zona de obra ( Mapa 2 – color morado).

Los ciclistas que transiten en sentido sur a norte y viceversa por la avenoida carrera 68, continuarán transitando por la ciclorruta provisional habilitada sobre la calzada occidental. (Mapa 2 – color verde). Mapa 2. Desvíos de la Etapa 1.

Etapa 2: Cierre total de la calzada sentido norte – sur y cierre total del andén occidental

Tránsito de vehículos particulares y vehículos de transporte público Los usuarios que transiten en sentido norte a sur por la avenida carrera 68, continuarán transitando por un carril habilitado en contraflujo sobre la calzada oriental (Mapa 3 – color naranja) .

. Los usuarios que transiten en sentido norte a sur por la avenida carrera 68 y desean tomar la avenida calle Tercera al oriente, continuarán circulando por un carril habilitado en contraflujo y avenida calle Tercera al oriente. (Mapa 3 – color negro) .

. Los usuarios que transiten en sentido sur-norte por la avenida carrera 68, continuarán circulando por un carril habilitado sobre la calzada oriental (Mapa 3 – color azul) .

. Los usuarios que transiten en sentido sur-norte por la avenida carrera 68 y desean tomar la avenida calle Tercera al oriente no tendrán cambios en su recorrido habitual. (Mapa 3 – color magenta). Tránsito peatonal y de ciclistas Deberán circular por el sendero peatonal que se adecuará en la zona de obra (Mapa 3 – color morado).

Los ciclistas que circulen en sentido sur-norte y viceversa, deberán descender de la bicicleta y compartir con los peatones el sendero peatonal habilitado en el andén occidental. (Mapa 3 – color verde). Mapa 3. Desvíos de la&nbsp; Etapa 2.

Recomendaciones