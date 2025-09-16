Bogotá avanza con victorias en la fase regional de los Juegos Intercolegiados 2025 en Nobsa, Boyacá

Foto: IDRD

La delegación del Equipo?Bogotá que participa en la fase regional de los Juegos Intercolegiados 2025 en Nobsa, Boyacá, inició su participación con un balance positivo en las disciplinas de baloncesto, fútbol, fútbol sala y voleibol, enfrentando a delegaciones de Boyacá, Norte de Santander y Santander.

En la primera jornada, Bogotá consiguió tres victorias en seis encuentros. El Colegio Monterrosales se impuso en baloncesto femenino 55-33 al Colegio Calasanz de Cúcuta (Norte de Santander). En fútbol sala, el Colegio María Currea Manrique IED ganó 7-3 al Camilo Daza de Cúcuta, mientras que el Colegio John F. Kennedy se impuso 4-2 frente al Cambridge School de Pamplona (Norte de S.) en la rama masculina. En los demás partidos, el baloncesto masculino, el fútbol masculino y el voleibol femenino quedaron en manos de los equipos de Norte de Santander.

En la segunda jornada, Bogotá volvió a mostrar carácter competitivo, logrando dos victorias importantes en fútbol sala. El Colegio María Currea Manrique IED superó de manera contundente 14-2 al CASD José Prudencio Padilla de Barrancabermeja (Santander) en la rama femenina, mientras que en la rama masculina el Colegio John F. Kennedy ganó 5-4 al mismo rival santandereano. En el resto de partidos, la balanza favoreció a los equipos de Santander, que se llevaron los triunfos en baloncesto femenino y masculino, fútbol femenino y masculino, además de voleibol en ambas ramas.

“Nuestros colegios han dejado en alto el nombre de Bogotá en estas primeras jornadas. Vemos a jóvenes comprometidos, talentosos y con un gran futuro deportivo, que siguen creciendo gracias a los Juegos Intercolegiados”, destacó Daniel Andrés García Cañón, director del IDRD.

Con este balance, la delegación bogotana continúa firme en su participación y buscará en los próximos encuentros seguir sumando victorias para alcanzar la fase final nacional.