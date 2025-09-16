Incautadas más de 200 armas blancas en nuevo operativo de control en San Victorino

Foto:Alcaldía Local de Santa Fe

La Alcaldía Local de Santa Fe, en articulación con la Policía de Bogotá, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y justicia (SDCJ) y la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG) continúa en Operación Espacio Público en San Victorino. Esta vez intervino el sector comprendido entre la Plazoleta de La Mariposa y la Avenida Caracas con Calle 11.

En cumplimiento del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016), que establece normas para la protección del espacio público y la seguridad ciudadana, se logró la incautación de:

211 armas cortopunzantes.

8 manoplas.

1 lámina de icopor usada para exhibición y diferentes elementos de procedimientos dentales.

Además, se impusieron:

2 comparendos por venta y porte ilegal de armas blancas.

1 comparendo por posesión de elementos para procedimientos dentales.

20 vendedores informales, en la que se abordaron temas como el uso adecuado del espacio público, la no venta de elementos prohibidos como armas cortopunzantes, drogas o productos que pongan en riesgo la salud y la vida de las personas.

Este operativo hace parte del trabajo diario y articulado que lidera la Alcaldía Local de Santa Fe con el objetivo de promover un espacio público limpio, seguro y ordenado, por y para todas y todos en el marco de las estrategias Operación Espacio Público y 24xSantaFe.

En Bogotá también trabaja con el comercio formal e informal para fomentar la correcta disposición de residuos, la convivencia pacífica y la prevención de riñas, hurtos y riesgos sanitarios.