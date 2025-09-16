Petro tras la desertificación de EE.UU: «Se acabó la dependencia; no más limosnas, ni regalos»

–Tácitamente, el presidente Gustavo Petro celebró la decisión del presidente Donald Trump de desertificar a Colombia por la lucha contra el narcotráfico. «Se acabó la dependencia», proclamó el mandatario colombiano, «no más limosnas, ni regalos». No obstante, el mandatario colombiano lamentó que el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tomara esa decisión pese a los sacrificios que ha hecho Colombia en la lucha contra el narcotráfico, «tras décadas de muertos entre policías, soldados y civiles tratando de impedir que les llegue la cocaína».

Aseguró que “todo lo que hacemos realmente no tiene que ver con el pueblo colombiano, incluso se afecta al pueblo colombiano, de una u otra manera, inocentes o no, sino es para impedirle a la sociedad norteamericana, que no se embadurnen más las narices».

Advirtió que «el dato que da la Embajada de Estados Unidos, que afirma que Petro es quien incrementó los cultivos de hoja de coca, es mentira. La curva de crecimiento de la hoja de coca en el gobierno de Duque aumenta, en el gobierno Petro se mantiene».

Agregó que los cultivos de coca crecieron «en primer lugar, porque subió la demanda de cocaína en Europa. En Estados Unidos no creció tanto, porque lo que creció fue la demanda de fentanilo, que es peor que la cocaína, mata 30 veces más, esos son los datos. Y querer devolvernos a una fumigación forzada no va con nosotros».

— Presidencia Colombia ?? (@infopresidencia) September 16, 2025



Enfatizó que a “los que hay que descertificar es al gobierno de los Estados Unidos» y preguntó: “¿Qué ha hecho para frenar el consumo de fentanilo y de cocaína?, que me muestren los recursos, a ver si son más o menos que los nuestros».

Comentó que “en Colombia hay muchísimos menos drogadictos que en Estados Unidos. Por algo será» y aseguró: “Quien tiene que rendir certificación a la humanidad, es qué hace el gobierno por los consumidores, y sobre todo los que enferman, y allá no hacen nada, entonces nos echan la culpa a nosotros y ponemos nosotros los muertos, hay un millón de latinoamericanos asesinados, desde que (Richard) Nixon decretó la guerra militar contra las drogas, cuando es un problema de salud pública».

Por esta razón, el jefe de Estado les dijo a los ministros de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y de Justicia, Eduardo Montealegre, que “se impone la política pública de la drogadicción, es un asunto de salud pública, no de policías, ni de bolillo, ni de cárcel, menos de bombas y misiles».

En este sentido, el mandatario se refirió a la destrucción de una lancha venezolana por parte de las fuerzas militares de Estados Unidos y manifestó que ese gobierno “está asesinando gente latinoamericana en su propia tierra, porque es mar territorial, no tiene el derecho, y si aquí hay latinoamericanos que le conceden el derecho, al gobierno de los Estados Unidos de asesinar latinoamericanos indefensos, no son más que cipayos (soldado al servicio de potencias extranjeras)».

El mandatario lamentó que no se han tenido en cuenta los esfuerzos de Colombia con su política antidrogas.

“Los Estados Unidos han dicho que todo lo que hicimos, incluidos los 13 policías muertos en Amalfi, que usted sabe, Ministro (de Defensa, Pedro Sánchez), yo no quería dejar eso, porque no creo en la erradicación forzosa, que me parece que en algunos lados hay que hacerlo, donde no hay campesinos, es otro tipo de forma social de cosecha de hoja de coca, y privilegio la erradicación voluntaria, social».

Agregó que “Estados Unidos deja de obligarnos y deja de presionarnos a llevarnos de la sustitución voluntaria a la forzada, ¡ojo!, se acabó eso, no más policías muertos, ya veremos cómo lo hacemos».

“Se acaba la dependencia del Ejército de Colombia y sus fuerzas militares del armamento de los Estados Unidos, no más limosnas ni regalos. Ya descertificaron, ya esa es la decisión, al Ejército de Colombia le va mejor si compra sus armas o las hace —con nuestros recursos propios—, porque si no, no será un ejército de la soberanía nacional. Esa es una consecuencia», dijo.

Añadió que “los señores de la Policía dejan de comprar pistolas Glock, con la que mataron al senador (Miguel Uribe Turbay), que la vendieron en un estado de los Estados Unidos, la pasaron a Florida, y ahí llegó a Colombia, quién sabe cómo».

El presidente Gustavo Petro afirmó que es a Estados Unidos el que se tiene que certificar por el consumo interno de drogas.

Subrayó que “quien tiene que sacar las fotografías de satélite de cultivo de hoja de coca, no son los Estados Unidos, es con independencia; Colombia, puede pagar servicios, porque no ha sido capaz de poner su propio satélite en órbita, pero eso se acaba, la independencia significa que la información es independiente».

?Insistió en que “la independencia se declara, las armas, porque todos los narcos colombianos que han salido estos últimos, que salen de la cárcel gringa, están volviendo a Colombia, y están volviendo a matar colombianos para recuperar sus negocios que se los robaron los testaferros. ¡Ojo! Pero esa operación sale porque se sienten seguros de no volver a ser cogidos presos, y es porque han negociado en Estados Unidos con la DEA y los jueces que se comprometen a no volver a llevar cocaína a Estados Unidos. Ese es el negocio».

«Estados Unidos deja de obligarnos y deja de presionarnos a llevarnos de la sustitución voluntaria a la forzada, se acabó eso, ya no más policías muertos. Se acaba la dependencia del Ejército de Colombia y de sus Fuerzas Militares, del armamento de los Estados Unidos».