Detenidas tres personas con antecedentes de homicidio y que portaban una mini uzi

Foto: Policía de Bogotá

En el marco de la estrategia Bogotá Camina Segura, la Policía de Bogotá detuvo a tres personas por el delito de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego en el barrio Restrepo, mientras los uniformados adelantaban labores de patrullaje. Al efectuar el registro, se halló un arma traumática modificada tipo mini uzi, munición y un supresor de sonido. Los capturados tenían antecedentes por homicidio.

En el procedimiento se logró la detención de tres personas de entre los 24 y 31 años de edad.

“Estos hechos se presentaron en la calle 22 sur con carrera 24, mientras los uniformados de las zonas de atención adelantaban labores de patrullaje, observaron un taxi en actitud sospechosa, le hicieron la orden de pare al conductor de este vehículo, y este hizo caso omiso a los uniformados y emprende la huida”, aseguró el teniente coronel Carlos Rodríguez, comandante Estación de Antonio Nariño de la Policía de Bogotá.

De acuerdo con las autoridades, al efectuar el registro, se halló un arma traumática modificada tipo mini uzi, munición y un supresor de sonido.

De igual manera, estos ciudadanos presentan antecedentes por los delitos de hurto calificado y agravado y homicidio. Asimismo, ofrecieron dinero a los uniformados para evitar ser detenidos.

Estas tres personas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación, junto con los elementos incautados y el vehículo inmovilizado.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.