    Alias ‘Jordan’, ‘Elio’, ‘Chamo’ y ‘Yadelsy’: Los más buscados por comisión de delitos en Bogotá

    Conoce a los más buscados por delitos en Bogotá septiembre 2025Imagen: Policía de Bogotá

    La Policía de Bogotá dio a conocer a los ciudadanos, a través de las redes sociales, el cartel de los más buscados en la capital del país. Si usted tiene información del paradero alias ‘Jordan’, alias ‘Elio’, alias ‘Chamo’ o alias ‘Yadelsy’, comunícate con la Línea de Reserva. Con tu ayuda se busca dar con la detención de cada una de estas personas, quienes ya cuentan con orden de captura por delitos como hurto, homicidio y otros. 

    La Policía de Bogotá garantiza absoluta reserva para las personas que suministren información sobre el paradero de:

    • Jordan Fernando Cruz Vergara o alias ‘Jordan’.
    • Elio Elías Fuentes Rendón o alias ‘Elio’.
    • Jampier José Milano Perera o alias ‘Chamo’.
    • Yadelsy Karina Molina Sánchez o alias ‘Yadelsy’.

    Quienes tengan información pueden comunicarse a la línea segura 305 817 7868 o al correo electrónico mebog.sijin-patri@policia.gov.co

    Las autoridades invitan a la comunidad en general a avisar a la Policía de Bogotá para frenar cualquier tipo de delito que atente contra la seguridad y la convivencia de los ciudadanos.

    A continuación, el cartel de la Policía de Bogotá con el nombre de los más buscados por distintos delitos en Bogotá:   

    Cartel de los más buscados

